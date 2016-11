Pavel Londak on 15. välisriigi meistriks kroonitud Eesti jalgpallur. Tänavuse hooaja eel Bodo/Glimt särgi Trondheimi Rosenborgi oma vastu vahetanud väravavaht maksis lõivu mänguajas, ent sai vastutasuks ühe, tõenäoliselt isegi kaks kuldmedalit.

Rosenborgi tiitlivõit oli selge juba ammu – Bergeni Branni edestati hooaja kokkuvõttes 15 punktiga. Meistrikarikas saadi kätte aga alles nädalavahetusel, kui viimases voorus alistati kodustaadionil just Londaku endine koduklubi Bodo/Glimt.

"Emotsioonid on suurepärased. See oli mulle ju üpris pika karjääri jooksul alles teine trofee. Esimene tuli Floraga, aga see oli juba nii palju aega tagasi," vahendas võidumuljeid 36aastane Eesti koondise puurilukk, kes lahkus Florast Norrasse 2007. aastal. "Ma olen nii kaua siin mänginud ja tahtsin ammu juba midagi võta. Nüüd sain hakkama, superemotsioon!"

Eesti koondist ootab ees MM-valikmäng Belgiaga. Siin fotomeenutus 2010. aastast, kus Merouane Fellaini Londakule oma küünarnukki tunda andis. (Reuters/Scanpix)

Kui välja jätta lühikene aeg, mil Londak käis laenul Türgi klubis Bucaspor, oli ta üheksa hooaega Bodo/Glimti mängija. Äsjalõppenud hooaja eel tuli tippklubi Rosenborg aga kosja ja kuigi meeskonnavahetus tähendas selgelt vähenemist mänguajas, otsustas Londak Trondheimi klubiga liituda. Lõpuks sai ta liigas kirja kolm mängu.