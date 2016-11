2016. aasta on olnud aga ekstraordinaarne: esmalt sai astmarohtude ületarvitamise eest kahekuulise võistluskeelu Sundby, kes jäi ilma ka 2015. aasta Tour de Ski ja MK-sarja üldvõitudest, ja oktoobris teatas positiivsest dopinguproovist suusakuninganna Johaug, kelle kehasse said dopinguained väidetavalt läbi arsti soovitatud põletikuvastase kreemi.

Lumi tuli maha ja valgeks läks maa. Tavaliselt tähendab see Norras rõõmuaega, sest algamas on talvehooaeg, mil puna-sinises kombinesoonides sportlased riisuvad maailma suusaradadelt koore. Ent Martin Johnsrud Sundby ja Therese Johaugi dopinguskandaalide tõttu on tänavu teemad teised.

"Ma arvan, et see kõik on vaid kattevari, sest on ju võimatu, et nii tema kui arst ei näinud pakendil olnud hoiatussilti," vahendavad nii Rootsi kui Soome spordiväljaanded Poola suusaliidu juhi Apoloniusz Tajneri kodumaa meediale antud intervjuud. Tajner on veendunud, et Johaugi ootab ees pikk võistluspaus: "Oleksin väga üllatunud, kui läheb vastupidi."

Norra juhtivad väljaanded enam Johaugi kritiseerijatele suurt tähelepanu ei pööra. Rootslaste Expressen lasi suusapiiga esimest pressikonverentsi, kus ta läbi pisarate oma positiivset proovi tunnistas, hinnata kehakeeleeksperdil ja too leidis naise olevat väga ründava, süüdistava ja ennasthaletseva. VG asus aga oma sportlase kaitsele ja tuli välja oma teadlase arvamusega.

"Ta näitab end inimesena, kes ei ole kuulnud PR-eksperdi käest, millised on "õiged“ sõnad, mida ta peaks kasutama. Ta jätab endast väga eheda inimese mulje, kes on endast väljas ja taob rusikaga vastu lauda lubades, et võitleb oma ausa nime eest. See ei ole enesehaletsus," rääkis Bergeni ülikooli professor Jens Elmelunde, kelle arvates on Rootsi kolleegi hinnang suunatud sealsele spordihuvilistele. „Ma eeldan, et nemad suhtuvad küsimusse teisiti kui meie siin Norras,“ hindas Elmelunde.

Ometi ei peida norralased enam dopinguküsimustes pead liiva alla. Norra rahvusringhääling paljastas möödunud nädalal, et astmarohte, nagu Sundbyle saatuslikuks saanud Ventolin, on antud ka noorsportlastele, kellel tegelikult astmat diagnoositud pole.

Nebulisaatori kasutamise lõpp?

Johaugi juhtumi järellainetuses uueks Norra koondise peaarstiks saanud Petter Olberg oli ametis ka tänavu veebruaris toimunud juunioride MMil, kus mitmed norrakad astmarohte said. Mehe selgitusel oli võistluspaigas Rumeenias õhus tavapärasest rohkem vingugaasi, mis sportlaste hingamisteid ärritasid. Seega kirjutas arst astmarohu välja. Kui paljud sportlased vaatamata diagnoosi puudumisele hingamist kergendavaid arstimeid said?

"Mitte märkimisväärne hulk. Täpset numbrit pole mul käepärast ja ma ei pea seda ka väga uudisväärtuslikuks," oli Olbergi ümmargune vastus.

Rootsi koondise peaarst Per Andersson ütles NRKle, et Norra suusatajatele rohtude manustamiseks kasutataval nebulisaatoril, mis töötab muutes arstimi aerosooliks, pole tippspordis kohta: "See on meetod, mida me kasutame vaid erakorralise abi andmiseks hingamisprobleemide korral." Sportlasel hariliku astma leevendamiseks seadme kasutamine tõstatab Anderssoni sõnul üles tõsiseid eetilisi küsimusi."

Olberg vastas: "Meie üritame vaid anda head hingamisteede teraapiat neile sportlastele, kes on sümptomid ja konkreetsed hädad, mõned neist kroonilised."

Küll aga tunneb arst, et viimaste skandaalide pärast on Norra suusatajate ja nende kasutatavate ravipraktikate kohal tavapärasest suurem tähelepanu ja seepärast kaalub mees, kas nebulisaatorit tasub ikka FISi kontinentaalkarikasarja esimesel osavõistlusel koduses Beitostölenis kasutada.

Kallid kohtuasjad

Üks plaan, millest aga kindlasti ei loobuta, on oma sportlaste igatine kaitsmine. Nii Sundby kui nüüd Johaugi dopinguasjadega seotud õiguskulud tasub Norra suusaliit. "On ju loomulik, et alaliidu murdmaakomitee olukorda haldab, kuni see ei lähe vastuollu sportlike põhimõtetega,“ sõnas VGle komitee liige Thorbjorn Skogstad. Suusajuhtide hinnangul pole Johaug milleski süüdi ja seetõttu on tema kulude tasumine igati eetiline.