"See on tõsi, et ma ei kandideeri 18. detsembril enam korvpalliliidu presidendiks. Teen seda väga raske südamega, sest korvpall on spordiala, mida ma tõesti armastan, korvpallipere on võrratu!" leidis Ratas eilse ülitiheda päeva jooksul aega Õhtulehega ka korvpalliteemal rääkida. "Samas see töö nõuab aega ja ajaressurssi hakkab nappima."

Kossurahvas valib uue presidendi ja juhatuse oma volikogul jõulude Pärnus, kus peetakse ka karikasarja otsustavad mängud. Sinnani on veel aega, kuid üks teine tähtis tähtaeg on hoopis lähemal. Presidendikandidaate saab esitada 15. novembri tööpäeva lõpuni ehk kella 17ni. Siis läheb uks lukku, järgmised kuu aega täidavad kohtumised valijatega, selgitustöö ja võimalik, et ka mõni debatt.

Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi kinnitas eile lõuna ajal, et alaliitu pole seoses presidendivalimistega laekunud veel ühtegi avaldust. Kuid kuluaarides on töö käinud juba mõnda aega, sest Ratase saamine Edgar Savisaare asemele Keskerakonna esimeheks hakkas võtma üha selgemaid kontuure.

Väidetavalt tegelevad ühes paadis olevad Ratas ja Kuhi lahkuvale presidendile sobiliku järglase otsimisega – tegevaparaadile oleks status quo säilimine mugav. Ratas lükkas jutud enda osalemisest selles protsessis ümber: "Ma ei otsi endale mantlipärijat. See oleks halb toon, äramineval inimesel pole sobiv seda teha. Parima juhi peab leidma korvpallikogukond."

Mängus ka peasekretäri tool

Miks ja kellele on üks ühiskondlik ametikoht siiski nõnda tähtis? Korvpalliüldsuses on paraku tekkinud päris vastandlikud leerid ning leidub inimesi, kes pole alaliidu tööga põrmugi rahul. Alaliidu juhatus paneb aga paika reaalset tööd tegeva meeskonna ehk peasekretäri juhitava sekretariaadi. Olenevalt presidendivalimiste tulemustest võib selle koosseisus toimuda muutusi – kui võidab "opositsioon", võib Kuhi tool vägagi tuliseks muutuda.

Pärast Ratase presidendiks saamist alaliidu peasekretäriks tõusnud Kuhi on jätkanud tööd meeste koondise mänedžerina ning see on üks koht, mida tema oponendid kritiseerivad – suvisel tihedal koondisemängude perioodil keskendus mees alaliidu tegevjuhina koondise tegemistele.

Levib seisukoht, et praeguse liini jätkumise pooldajad püüavad tegutseda neli aastat tagasi Ratase alaliidu etteotsa valinud seltskonna abil. Võimalike presidendikandidaatidena on läbi käinud praegu korvpalliliidu juhatusse kuuluvate riigikogulaste, reformierakondlase Remo Holsmeri ja sots Kalvi Kõva nimi. Holsmer on korvpallis varem tegutsenud ka BC Kalev/Cramo mänedžerina. Samas tekiks intrigeeriv seis poliitilises plaanis, kui Ratase partei vahetab koalitsioonis Holsmeri oma välja.

Kes on aga vastu panna "opositsioonil"? Ühe võimaliku vastaskandidaadina näevad paljud – nii siseringi inimesed kui ka fännid! – endist tippkohtunikku ja tänast komissari Atso Matsalu, kes kandideeris samale kohale ka neli aastat tagasi ning kaotas Ratasele. Spekuleeritakse veel erinevate võimaluste üle.

"Korvpall vajab inimest seestpoolt."

"Korvpall vajab inimest, kes tunneb ala ka seestpoolt ja tahab süsteemi luua," ütles endine Eesti koondise peatreener Heino Enden, kes kuulus ka Ratase-perioodi alguses juhatusse, kuid lahkus sealt omal algatusel, sest tema hinnangul ei võeta alaliidus asjatundjate nõu kuulda.

"Kui praegune poliitika jätkub, jätkub ka Eesti korvpalli seisak. Meil pole süsteemi, kuidas noori kasvatada. Presidendiks võiks ja peaks tulema inimene, kes tahab tõeliselt korvpalli jaoks midagi ära teha," ütles Enden.

Samas võtmes rääkis ka teine endine koondise peatreener Üllar Kerde, kes hiljuti avaldas Postimehes koos mõttekaaslase, endise tippmängija Hannes Koigiga kriitilise artikli, mis andis märku valimiskampaania algusest. Pole saladus, et alajuhid ja Kerde on tõsiselt raksus.

"Kõik räägivad, et ma olen kõigi vastu. Kuulun korvpalliliidus noorte- ja koolituskomisjoni koosseisu ning pole pärast seda, kui töötasin vahepeal Venemaal, saanud nende töösse enam ainsatki kutset. Kui minuga poldud mingil põhjusel rahul, siis võta mind komisjonide nimekirjast maha ja kirjuta juurde, et ei saanud tööga hakkama! Me otsime kogu aeg sisevaenlasi, mida varasemate alaliidu presidentide ajal ei olnud. Tunnustan aga Ratast selle eest, et ta on entusiast ja tegi palju tööd."

Matsalu: võtan nädala mõtlemiseks

Atso Matsalu neli aastat tagasi korvpalliliidu volikogul presidendikandidaadina kõnelemas. (Stanislav Moškov)

Matsalu kinnitab, et teda ärgitatakse uuesti alajuhiks kandideerima. ASi Puukeskus omanik ja tegevjuht võttis mõtlemisaja. "Kui nõustun kandideerima ja osutun valituks, ei taha ma asja poole jõuga teha. Kui millessegi panustada, siis korralikult. Iseenesest tahtmine ja soov korvpallielu edasi viia mul on, kuid pean kõik asjad hoolikalt läbi mõtlema," ütles Matsalu.

Ta tõdes, et esiteks on praeguse presidendi Jüri Ratase jätkamisest loobumise avaldus alles nõnda värske ning teiseks on firmas praegu rohkem tegemist kui neli aastat tagasi. "Korvpalliliidu president peaks olema ikka korvpalliinimene. Jüri panustas palju aega ja oli tubli. Ma ise otsustan kandideerimise nädala lõpuks," lausus Matsalu.