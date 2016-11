Korvpalliliidu kodulehel avaldati eile õhtul Jüri Ratase pöördumine kogu Eesti korvpalliperele. Alljärgnevalt on toodud täismahus kiri.

Head sõbrad!



Mul on olnud suur au ja rõõm vedada koos teiega Eesti korvpallielu. Viimased neli aastat olen panustanud Eesti Korvpalliliidu presidendina ning enne seda juhatuse liikmena. See on olnud huvitav ja põnev aeg ning olen teile kõigile meeldiva koostöö eest väga tänulik.



Olulisi tegevusi ja sündmusi on viimaste aastate sisse mahtunud väga palju ning esitan põhjalikuma tegevusaruande 18. detsembril toimuval üldkogul. Toon hetkel välja viis märgilist valdkonda, mille nimel oleme ühiselt töötanud:



1) Eesti meeste korvpallikoondise osalemine EM-finaalturniiril Riias. 14 aastat

ootamist, meie rahvuskoondise võitluslik mäng, rahvast täis fännitelk ning rongkäik läbi Riia linna jäävad mulle eluks ajaks meelde.

2) Uued sponsorid ja eelarve kasv. Kahjuks ei toeta Eesti riik sporti piisavalt ning kõik alaliidud sõltuvad suurel määral erasektori panusest. Korvpalliliidu juhatus on teinud tugevat tööd uute toetajate leidmiseks.

3) Korvpalli nähtavuse suurendamine. Meie tulemuslik koostöö Delfi ja TV3/TV6-ga aitab tõsta korvpalli vaadatavust ning on kindlasti toonud meile uusi kaasaelajaid.

4) „100 Kooli“ projekt. Viisime 2015/2016 õppeaastal läbi korvpalli näidistunde ligi 8 300 algklassiõpilasele, korraldasime õpetajate koolitusi ning kinkisime koolidele korvpallivarustust. Projekti tulemusena leidsid väga paljud lapsed tee korvpallitrenni ning jätkame sel aastal tööd veelgi põhjalikumalt.

5) G4S Noorteliiga (endise nimega Audentese SG/Noortekoondis) ühinemine Alexela Korvpalli Meistriliigaga. Audentese Spordigümnaasiumi noormeeste mängimine meistriliigas tõstis kindlasti tulevaste korvpallitähtede taset ning kasvatas noorte huvi spordi ja Eesti korvpalli vastu.

Head korvpallielu eestvedajad!

Tänan teid veelkord kõigi sportlike aastate ja unustamatute emotsioonide eest. Ilmselt teate, et 5. novembril toimunud Keskerakonna XVI Kongressil usaldati mind erakonna esimehe vastutusrikkale ametikohale. Sport on mulle õpetanud, et elus pole mõtet midagi teha poole vinnaga. Korvpall on ja jääb minu südamesse, aga minust poleks aus taas kandideerida Eesti Korvpalliliidu presidendi kohale, kui mul pole enam võimalik vajalikus mahus panustada.

Olen veendunud, et Eesti Korvpalliliit saab 18. detsembril uue võimeka juhi ning olen alati valmis tema meeskonda nõu ja jõuga aitama. Meie mäng läheb edasi!



Edu ja jõudu soovides

Jüri Ratas

Eesti Korvpalliliidu president