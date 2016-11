Spordiportaal The Sport Bible viis läbi huvitava katse, mille tulemusena üritati välja selgitada kumb on vägevam, kas ragbi või Ameerika jalgpall.

Selleks, et asi selgeks saaks võtsid mõlema ala esindajad mõõtu erinevatelt distantsidelt palli väravasse löömisega. Ragbimehi esindas Danny Cipriani ning Ameerika jalgpallureid Greg Zuerlein.

"Paljud on öelnud, et NFL on vaesemehe ragbi," alustas saatejuht katse läbiviimist. Vaata, kas öeldu sai kinnitust või olid tulemused sootuks teised.