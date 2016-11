Möödunud nädalavahetusel Ateenas peetud esimeselt mälumänguolümpialt tõid eestlased koju kamalutäie medaleid. Nendest üks teeniti ka spordimälumängus, kus jäi teistele ületamatuks Igor Habal.

Värske olümpiavõitja tuleb koju ühtekokku kolme medaliga. Lisaks pälvis ta veel hõbeda duell-mälumängus ja pronksi kirjanduse erimängus. Spordimälumängus sai pronksmedali Illar Tõnisson, ajalooteemalises erimängus teenis samuti pronksi Ove Põder.

"Viis medalit on suurepärane saavutus ja see näitab, et Eesti, olgugi kõige väiksema elanikkonnaga riik võistlustel osalenute seast, on maailma mälumängus üks tippriikidest," ütles Eesti Mälumänguliidu president Indrek Salis.

"Seda tõestab ka see, et kõigis peamistes mänguliikides olid eestlased esikümnes esindatud." Tänavu esmakordselt peetud mälumänguolümpial osales 200 kilbarit 21 maailma riigist, Eesti oli esindatud seitsme mälumänguriga.

Lisaks tavapärastele mänguliikidele (üksik-, paaris- ja võistkonnamäng) lisandusid olümpial mitmed uued alad, näiteks temaatilised mälumängud.