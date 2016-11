Nimekirja tondilugudest tasub alustada kõige värskemast uudisest. Heati väike äär Justise Winslow kahtlustab, et Skirvini hotellis kummitava naise vaim käis piilumas tema alastust – korvpallur oli parajasti dušši all, kui vannitoa uks iseenesest avanes.

Ameerika spordimeedia sai nädala algul hea lõuatäie naerda, kui Miami Heati korvpallurid kurtsid, et Oklahoma Cityga kohtumise eel majutati meeskond kummitavasse hotelli. Ometi on spordimaailmas palju kohti, kus hauataguse maailmaga kokku võib puutuda.

Vaid nädal aega varem kurtis Lakersi pallur Metta World Peace, et langes tontide ahistamise ohvriks: "Nad katsusid mind kõikjalt. Kaalun ühe kohtusse kaebamist, sest ta näppis mind väga väärast kohast," vahendab Sports Illustrated.

Väidetavalt kummitab hotellis selle rajaja William Balseri armuke Effie. Naine olevat jäänud rasedaks ja skandaali vältimiseks lukustas mees ta ühte numbrituppa. Kahjuks asetses see 10. korrusel ja ahastuses Effie viskas end koos lapsega aknast välja.

Effie ahistamise all on läbi hotelli ajaloo kannatanud ka New York Knicksi ja Chicago Bullsi mängijad ning mullu lisandus hädaldajate nimekirja ka Cleveland Cavaliersi täht Kyrie Irving. Tema probleem oli aga igapäevasem – kummituste asemel käisid teda öösel näksimas lutikad.

* Poomi endist koduklubi väisab surnud Prantsuse meremees

Aasta siis oli 2005, kui Sunderlandi jalgpallimeeskonna töötajad hakkasid Stadium of Lighti koridorides kohtama umbmääraste piirjoontega olevust. Kuigi sel ajal mängis klubis veel ka Mart Poom, on teadaolevalt kummitust näinud vaid üks jalgpallur – ründaja Stephen Elliot. Kes teab, äkki pani just nähtud tont mehele peale ka needuse, sest edaspidi on iirlase karjäär vaid allamäge liikunud – praegu mängib mees juba kodumaa liigas.

Sunderlandi kodustaadion Stadium of Light ehk valguse staadion on koduks ka süngetele kujudele. (Vida Press)

Väidetavalt on Sunderlandi kummituse näol tegu Spotteega, 18. sajandil elanud Prantsuse meremehega, kes elas merelainete uuristatud koopas ja pärast surma hakkas laevu linna lähistel madalikule meelitama.

* Olemata jäänud superstaari vimm

Notre Dame’i ülikool on koduks ühele kolledžijspordi nimekaimale ameerika jalgpalli tiimile. 1920. aastal oli nende meeskonna ridades ka üks ala ajaloo lootustandvamaid noormängijaid George Gipp, kelle tulevik näis helgemast helgem. Kahjuks jäi ründemängija aga ühel külmal detsembriööl ülikoolitreppidele magama ja sealt saadud kopsupõletik lõpetas nii tema karjääri kui 25aastaselt ka elu.

Võitmata jäänud tiitlid ei lubanud Gippi aga siit ilmast päris minema. Vahetult pärast mehe surma hakkasid tema saatuslikuks saanud magamispaigas uksed seletamatult prõmmima, paberid ilma tuuleiilita ringi lendama ning ööpimeduses oli kuulda salapärase pasuna kutset.

Notre Dame'i kodustaadion 1931. aastal. (Vida Press)

* Hokimehi painav bürokraat

Jäähoki kuulsuste hall otsis endale 1990ndatel Torontos uut asupaika ning lõpuks langes liisk kunagi Montreali pangale kuulunud uhkele majale. Koos võlvlagedega said hokimehed eelmistelt omanikelt päranduseks ka kiusava vaimu.

1953. aastal tuli pangateller Dorothy tööle ja kihutas endale seniteadmata põhjustel kuuli oimukohta. Surm naisele aga rahu ei pakkunud, sest peagi hakkas ta endiste kolleegide laudadel salapäraselt asju ringi liigutama ja tänapäevani kurdavad hokipühamu külastajad, et majas ringi liikudes leidub kohti, kus hingeõhk aurama hakkab ning kostub kummituslikke samme.

* NFLi klounaad