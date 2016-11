Kuu aja eest Kreeka vastu hüppeliigest vigastanud Taijo Teniste tegi üleeile Norra kõrgliiga viimase kohtumise kaasa ning kinnitas täna Õhtulehele, et on 100% mänguvalmis. Premium liiga viimase vooru kohtumise Levadia vastu vahele jätnud keskkaitsja Nikita Baranovi kohta sõnas Reim, et eemalejäämise põhjus oli pigem mitte tervislik.

Ajakirjanikega vestlemise ajal mehed alles tasapisi kogunesid, sestap polnud Reimil kõigi pallurite seisundist täit ülevaadet. Täna pärastlõunal oli teada see, et Sergei Zenjovi vaevab vasaku jala tagareis, Dmitri Kruglov mängis viimased Eesti liiga mängud süstide toel ning Mattias Käit läheb neljapäeval Londonis operatsioonile ega liitu üldse koondisega. Tema asemele Reim kedagi ei kutsunud.

Täna kogunes 24liikmeline Eesti jalgpallikoondis, et hakata valmistuma pühapäeval Brüsselis toimuvaks MM-valikmänguks Belgiaga. Rahvusmeeskonna peatreener Martin Reim tõdes, et mõne mehe mänguvalmidus selgub laagri jooksul.

Millise pitseri ilm meie ettevalmistusele jätab? Kokkuvõttes ei mängi me ju siin. Õnneks on meil kasutada sisehall, kus saame vähemalt lumevabalt trenni teha. Loomulikult pole see kõige ideaalsem variant, et muru pealt tulevad mängijad peavad paar päeva kunstmurul treenima ja siis jälle murule mängima minema. Aga arvan, et saame hakkama. Ega ilma vastu ei saa.

Kui selge Belgia mängustiil tänaseks päevaks on?

Vastane on väga selge. Küsimärke ei ole. Loomulikult alati võib mängus olla üllatusi, ka vastased mõtlevad plaane ja jälgivad meid, et mida teha. Aga üldjoontes teame nende mängijaid, nende oskusi, tugevusi ja ka nõrkusi, nii palju kui neid on. Sellest lähtuvalt on meil oma mänguplaan paika pandud.

Arvestades, et praegu on meil pisut rohkem traumadega probleeme, kas see on sundinud mõtlema pisut enama kui A- ja B-plaani peale?

Ega praegugi on põhimõtteliselt põhikoosseis paigas, ehk ainult kahe positsiooni erinevusega, keda kuskil kasutada. See selgub nende päevade jooksul, et mis seisus keegi on.

Oleme mõelnud ka selle peale, mida teha, kui Zenjov ei saa mängida. Variandid on läbi käidud. 11 meest saame kindlasti väljakule, pluss kolm väga head vahetust ka. Need mehed on meil olemas.

Kui suur fookus läheb mängu eel meie suurimale murelapsele, standardolukordade kaitsmisele?

Jah, see on murelaps. Aga nagu ennegi olen ütelnud, meil on kolm korralikku treeningut, kus ei saa iga kord ainult standarditele keskenduda.

Loomulikult käime need läbi, anname oma nõuandeid, kuidas hakkama saada. Näitame olukordi, mida vältida ja kokkuvõttes peavad mängijaid hakkama saama, sest ega kõiki olukordi ei ole võimalik koondises läbi mängida.

Mehed peavad olema valmis, et koondisetasemel käivad asjad natuke jõulisemalt, kiiremini ja karmimalt. Endal peab rohkem kavalust ja julgust sees olema.

Aga on need ikkagi tulenevalt Kreeka mängust rohkem rõhu all kui möödunud laagris?

Käisime ka eelmine kord need läbi, sest muutsime standardite olemus kaitses ja ka ründes võrreldes eelmiste aegadega (Magnus Pehrssoni tsoonikaitse asemel mees meest - M.T.).

Aga olen nõus, et eriti Kreeka mäng - kus mõlemad väravad ja ka potentsiaalne kolmas tulid ainult standarditest, muid võimalusi neil peaaegu polnudki - näitas, et see on meie murekoht. Peame selle paremaks saama, muidu on keeruline võita.

On meil Belgia vastu viigi- või võidušanss?

Mäng algab 0:0 pealt, see tähendab, et põhimõtteliselt üks punkt on alguses kirjas. Loomulikult teame, et Belgia on veel klassi võrra tugevam meeskond [kui Kreeka], aga eks teeme oma plaani selliselt, et tahaks neid mingil määral üllatada ja ikkagi võimalusel kõige suuremate punktide peale mängida.