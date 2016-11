Eesti jalgpallikoondise kapten Ragnar Klavan on kuue hooaja pikkuse vahe järel taas olukorras, kus ta pole oma koduklubis raudne algkoosseisumees. Mees ise loodab, et vähene mängupraktika Liverpoolis ei mõjuta tema enesekindlust. "Minu plussiks on see, et olen piisavalt vana, et aru saada, mis situatsioonis ma olen," lausus oktoobri lõpus 31aastaseks saanud Klavan. "Liverpool on suur klubi, eks olelusvõitlus ole seal ka suur. On asju, millega võib rahul olla, millega pole." Eesti jalgpallisõpru tabas nädalavahetusel negatiivne üllatus, kui viiruse tõttu Watfordi mängust kõrvale jäänud Dejan Lovrenit asendas keskaitses Klavani asemel poolkaitsja Lucas Leiva.

"Eks ikka ole ebameeldiv, kui ei mängi, aga need on treeneri otsused. Praegu tundub, et oli õigustatud, klubi võitis 6:1 ja tõusis liiga liidriks. Minu jaoks ei tähenda see midagi, ma ei hakka seda otsust analüüsima, tibusid loetakse kevadel."

Pärast kuu aja tagust koondisepausi on Klavan Inglismaal platsile pääsenud üheks täismänguks (liigakarikas Tottenhami vastu) ning korra ka kohtumise üleminutitel (liigas Crystal Palace'i vastu). Viimati nappis Klavanil mänguaega hooajal 2009/10 AZ Alkmaaris, kui ta sai Hollandi liigas kirja 11 mänguga 540 minutit. Sealt alates on ta kuus hooaega olnud oma meeskonna (kaks aastat AZi ja neli asatat Augsburgi) põhikeskkaitsja. On's harjumatu tunne ka? "Kindlasti on erinev ja võtab harjumist," lausus ta. "Igal mängupäeval loodan mängida, aga kui see nii ei ole, siis põhjusega. Olen selle koha pealt realist, et kui ülemineku vastu võtsin, siis ei eeldanud, et mängin kõik mängud, vaid koormust jääb vähemaks." Mitmed Belgia koondise võtmemängijad, näiteks Eden Hazard ja Romelu Lukaku, mängivad samuti Inglismaa kõrgliigas. Mille pealt me suudaksime seal pealtnäha ülitugevat Belgiat murda? "Ainult ühtse meeskonnana. Peame toimima nagu ühtne löögirusikas, muud võimalust ei ole," sõnas koondise kapten. "Neil on meeletult palju kvaliteeti. Samas oleme näidanud, et ühtsena on kõik võimalik."