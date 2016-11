Kui Eesti jalgpallikoondis kogunes täna pärastlõunal, siis nende pühapäevane MM-valikmängu vastane Belgia juba eile ning kasutas toda aega meeleolukalt.

Nimelt korraldas Belgia jalgpalliliit meestele kohtumise fännidega, mis sisaldas muuhulgas muusikaviktoriini ja tuntud hittide ühislaulmist. Vaata videost, kuidas Belgia superstaaridel lõõritamine välja tuli.

Funny meet & greet: Music quiz, time to sing some party songs with our fans ;-) #tousensemble pic.twitter.com/yfGSyePvwG