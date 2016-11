“Mul on olnud suur au töötada koos Jorge, Damiano ja Toshiga, nad on teinud meie klubi jaoks väga palju ning hindan nende suhtumist, professionaalsust ja panust väga kõrgelt," vahendab Kalju koduleht klubi presidendi Kuno Tehva sõnu.

"Nad teavad, et nii mina kui kogu klubi on neile väga tänulikud ja me soovime neile edaspidi edu ja kordaminekuid nii jalgpallis kui eraelus. Kasvav KTM reegel ning kahanev leegionäride limiit Eesti jalgpallis on selle raske otsuse juures saanud määravaks."