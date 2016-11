Kuigi suusakuninganna Therese Johaugi dopinguskandaal räsib Norra (tali)sporti, ei takista see riigi peaministril Erna Solbergil antud teemal nalja viskamast.

Nimelt kohtus Solberg Berliinis Norra jalgpallikoondisega ning viskas kohaliku väljaande VG teatel rahvusmeeskonna arstile Jorid Degerströmile Johaugi juhtumile viitava nalja: "Teie olete see, kes annab meestele huulepalsamit ja muud kraami?"

Peaministri pressiesindaja Sigbjörn Aanes sõnas VGle, et tegu oli heatahtliku naljaga. "Doping on mõistagi väga tõsine teema, kuid vahel võib ka pisut nalja visata," vastas Aanes VG päringule ega's too nali kohatu polnud.

Olümpiavõitja Johaugi organismist leiti keelatud ainet klostebool. Väidetavalt jõudis see organismi Trofodermini-nimelise kreemi määrimisel, mida norralanna kasutas päikesepõletuse saanud huulte ravimiseks. Norra Antidoping määras suusatarile 18. oktoobril kahekuuse võistluskeelu.