Pühapäeval Eestiga kohtuv Belgia jalgpallikoondis peab täna maavõistluse naabritega Hollandist ja peatreener Roberto Martinez andis aimu, mida on oodata ka MM-valikmängust.

Näiteks on kindel, et Eesti vastu ei jookse Belgia särgis väljakule Manchester Unitedi poolkaitsja Marouane Fellaini, kes sai nädalavahetusel liigamängus Swansea vastu jalatrauma ning koondisega ei liitunud.

Küsimuse all on ka kaitsja Vincent Kompany roll eesootavates matšides: äsja vigastuspausilt naasnud Manchester City pallur pole kindlasti kahe täismängu vormis ja Martinez on lubanud, et mingi mänguaja Kompany kindlasti saab, ent kas ühes või mõlemas mängus ja mis mahus, treener ei avaldanud.

Belgia ja Eesti MM-valikmäng algab pühapäeval 21.45 Brüsselis.