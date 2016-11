Jose Mourinho kisma Chelsea vutiklubi arsti Eva Carneiroga läks tiimile maksma kõvasti üle miljoni euro. Nüüd on portugallane rahulolematu uue tööandja Manchester Unitedi meditsiinibrigaadiga.

Carneiro lahkus Chelseast mullu detsembris, kui Mourinho oli teda süüdistanud tarbetus väljakule jooksmises ja sellega mänguaja raiskamises. Peatreener keelas naisel edaspidi meeskonna mängudele ja treeningutele ilmuda ning väidetavalt kutsus ta Carneirot ka hooratütreks.

Klubi pidi sel suvel arstile kompensatsiooniks maksma saladuseks jäänud summa. Teada on vaid, et eelnevalt lükkas naine tagasi 1,3 miljoni euro suuruse valuraha.

Nüüd on asunud Mourinho kõigutama ka Unitedi arstide tooli. The Times väidab, et portugallane on nõudnud klubi meditsiiiniosakonnas ümberkorraldusi, sest ta pole rahul meeskonda vaevavate vigastuste hulgaga.

Näiteks sai mängus viimases mängus Swanseaga viga Unitedi poolkaitjsa Marouane Fellaini, kes jääb eemale nädalavahetusel toimuvast Belgia-Eesti MM-valikmängust.