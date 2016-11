Matš ise algas vinge pauguga, kui Tyson sai esimese tõsise löögiga Holyfieldi taaruma. Väljakutsuja suutis Tysoni aga siduda, tõmbas korraks hinge ja edasine kohtumine kulges juba tema kontrolli all.

"Ta ei teinud mulle haiget. Ma ei väida, et ta ei löönud tugevasti, seda küll, aga ma ei ütleks, et tema vopsud olid kõvemad kui kellelgi teisel. Poksi kunst seisneb mitte selles, et kui kõvasti vastane lööb vaid taipamises, kuidas ta ise pihta saamisele reageerib. Iga kord, kui ta mind tabas, tahtsin kindlustada, et saan talle seeria viimase löögiga pihta. Viimane tabamus loeb, sest see jääb alati meelde. Nii et igas raundis hoolitsesin selle eest, et viimane tabav löök kuulus mulle, et ta saaks puhates järgi mõelda, kui raske see kõik on.“

Holyfield saatis kuuendas raundis matile, ent vastane tõusis ja jätkas võitlust. "Kümnendas sain aru, et ta on küpse. Olin üllatunud, et ta üldse 11. alustas, sest silmad olid tal kõõrdi," meenutab Holyfield võidueelseid hetki. Lõpuks kanti protokolli kirja tehniline knockout. "Kõikidest minu raskekaaluvõitudest oli see minu enda jaoks kõige põnevam."