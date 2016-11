Donald Trumpi USA presidendiks valimine saatis Mehhiko peeso vabalangusesse. Jänkide lõunanaabritel on oivaline võimalus kättemaks vormistada juba sel reedel, sest USA vutikoondis võõrustab Columbuse linnas MM-valikmängus Mehhiko kolleege.

"See on vastasseis, mis tähendab palju rohkemat kui ainult jalgpallimängu," ütles matši eelvaates USA koondise peatreener Jürgen Klinsmann, vahendab Telegraph. "Aga see on ühtlasi osa ülemaailmsest jalgpallitraditsioonist, kus ühe meeskonna enesemääratlemine on otseselt seotud nende suurimate rivaalidega. Nagu Argentiina-Brasiilia, Holland-Saksamaa, Itaalia-Prantsusmaa ja veel palju muid vastasseise."

Need sõnad ütles Klinsman enne eilseid USA presidendivalimisi ja nüüd on mängule lisandunud ka poliitiline mõõde. Ohio osariigis, kus Columbus paikneb, andsid 52 protsenti valimas käinud inimestest hääle Trumpi poolt. USA tulevane riigipea on lubanud Mehhiko vastu rakendada mitmeid finantsmeetmeid ning ehitada immigrantide sissevoolu takistamiseks piirile kõrge tara.

Trumpi väljaütlemiste tõttu langes pärast valimistulemuste selgumist kiiresti Mehhiko rahvusvaluuta ning kahe jalgpalli rahvuskoondise omavaheline kohtumine on erakordse tähelepanu all.

"Me keskendume reedel hea esituse tegemisele ja kolme punkti võitmisele," ütles Mehhiko koondise 37aastane kaitsja Rafael Marquez. "Reedene mäng on kõige tähtsam ja alles pärast seda on meil küllalt aega, et mõelda Panamale (mängitakse 16. novembril)."