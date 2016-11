Neljakordse maailmameistri Sebastien Ogieri allkirja jahtiv M-Sporti rallimeeskond pole küll seetõttu veel teada andnud, kes on nende 2017. aasta piloodid, ent kui vaadata, kui palju veedab uues masinas aega Ott Tänak, ei tohiks olla mingit kahtlust, et eestlase töökoht on kindel!

Hiljuti Walesi rallil saadud teise kohaga karjääri parimat tulemust korranud Tänak rääkis seal Õhtulehele, et karmi testigraafiku tõttu pole ta ammu koju jõudnud. Korraks ta küll Eestisse põrkas, ent pikka pidu siin polnud.

Tänagi on saarlane jälle kodumaalt kaugel, täpsemalt Prantsusmaal. Rivieras puhkamisest pole aga juttugi, vaid Tänak valmistub lumisel asfaldil harjutades jaanuarikuiseks Monte Carlo ralliks.