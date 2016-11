Gert Kullamäe on pidanud hooaja alguses palju pead vaevama, kuidas ja keda mänguks üldse üles anda saab. Vaatamata mitmetele vigastustele on vähemalt koduses liigas edukalt hakkama saadud ning kätt on saanud proovida ka mitmed noormängijad.

(Reigo Teervalt)

Tartlased pole kellestki teerulliga üle sõitnud, kuid Eesti mõistes korraliku klassiga meeskonnale omaselt on enamus mängud teise poolajaga jõuga enda kasuks kallutatud. Üks märgilisemaid kohtumisi seisab ilmselt ees järgmisel nädalal, kui esmakordselt minnakse vastamisi Raplaga, kes tänavu võib olla küps sekkumas võitlusesse finaalkoha eest.

Meeskonna resultatiivseim on olnud Mandell Thomas, kelle arvel keskmiselt 15,3 silma, lisaks kirjas ka 6,3 resultatiivset söötu. Temast ei jää palju maha Janar Talts, kelle keskmine punktisaak on 15.

TTÜ KK (5-1)

Selle hooaja kindlasti suurim üllataja, mis on meeskonna koosseisu arvestades kindlasti äärmiselt positiivne nähtus. Noortest ja vihastest koosneva meeskonna on vähemalt sama vihane peatreener Rait Käbin suutnud voolida väga ohtlikuks löögirusikaks.

Hooaja teises mängus teeniti muljetavaldav võit Rapla üle, pärast mida hakati TTÜ poistest ka valjuhäälsemalt rääkima. Sisse on lipsanud napp kaotus Pärnule, kuid nädalavahetuse kindla võiduga Rakvere üle on näidatud, et edu ei ole sugugi juhuslik.

Meeskonda on iseloomustanud agressiivne ja hingestatud mäng, kuivõrd väljakul võideldakse iga sentimeetri nimel. Hätta jäädakse ehk veidi siis, kui oma mängu tuleb muuta ehk vastastel on kodutöö hästi tehtud. Nõnda on teenitud ka hooaja ainuke kaotus, kui Pärnu ei lasknud TTÜ-l joosta poolkiirrünnakuid ning edukalt ohjati teravaid tagamehi.

(TTÜ Korvpalliklubi / Facebook)

Vägevalt on minema saanud varasemalt Kalev/Cramos pallinud Sten Olmre. Oktoobrikuu parimaks mängijaks valitud mehe keskmine punktisaak on 18,4 punkti, lisaks 5 söötu ning 3 vaheltlõiget. Meeskonna liidriks tõusnud tagamängija suurimaks probleemiks on ehk pallikaotused, mis suure rünnakukoormuse juures tahes-tahtmata sisse tulevad.

Kui enne hooaja algust poogiti ehk enim pronksmedaleid kaela Raplale ja Pärnule, siis nüüd ei saa kindlasti maha kanda ka TTÜ-d. Hea päeva ja õnne korral suudetakse koduses liigas mängida ükskõik kellega.

AVIS Rapla (4-1)

Viimasel kahel hooajal pronksile tulnud raplakad muutuvad iga aastaga üha küpsemaks ja kogenumaks. Aivar Kuusmäe käekiri peegeldub üha rohkem meeskonna mängus ning käekäigus, mis ilmselt liigub üha enam selles suunas, mida endine kolmestekahur näha soovib.

Tänavust hooaega on alustatud korralikult, kui juba avamängus ei jäetud valitsevale meistrile Kalev/Cramole võimalust. Seejärel teeniti mõneti üllatuslik kaotus TTÜ-lt, kuid pärast seda on näidatud kindlaid esitusi.

Mis ehk eristab Rapla mängu teistest ja viib lähemale “kahele suurele” (Tartu, Cramo) on organiseeritud korvpall. Siinkohal tulebki mängu Kuusmaa, kes hakkab oma aastate pikkuse tööga jõudma tulemuseni, kus mängitakse suhteliselt raamidesse surutud, kuid efektiivset korvpalli.

(Toomas Tatar)

Meeskonnas on suudetud suures osas tuumik säilitada. Lisaks rahvuskoondise meestele Indrek Kajupangale ja Martin Paasojale kannavad põhiraskust võõrleegionärid. Teist aastat Raplas palliv keskmängija Thomas van der Mars on kerkinud kindlaks meeskonna liidriks, samuti on leitud igati korralik mängujuht – sloveen Domen Bratoz.

Juba hooaja algusest on Kuusmaa tahtnud tuua meeskonda veel ühte korvialust mängijat. Peatreeneri jaoks on esmatähtis olnud, et tegemist oleks meeskonnamängijaga, kes võistkonnaga hästi klapiks. Ühe mängu jõudis kaasa teha Anthony Lee, kellest siiski loobuti ning otsingud hetkel veel jätkuvad.

Rapla vedajad ongi olnud eelnimetatud leegionärid. Van der Marsi arvele on kogunenud keskmiselt 19,3 punkt ning 10,3 lauapalli, Bratoz on panustanud 15,5 silma ning 3,8 resultatiivse sööduga.

BC Valga-Valka/Maks&Moorits (4-2)

Üks väheseid meistriliiga meeskondi, kellel on võistkonda korralikult komplekteeritud. Siinkohal silmas pidades seda, et pea igale positsioonile on kaks korraliku meest olemas.

Siiski on Valga puhul just suurim küsimus meeskondlikkus, mis paistab piirilinlaste suurim probleem olevat. Kuigi tabeliseisu üle pole põhjust nuriseda, siis tundub, et lätlaste ja eestlaste vahel pole tekkinud üleliia head klappi.

(BC Valga Maks&Moorits )

Meeskonna mängujoonis on võrdlemisi kaootiline ning palju võetakse juhuslikke viskeid. Sellest annab tunnistust näiteks see, et viie (Audentesega mäng topelt) mänguga on kolmeseid visatud 158, mis teeb keskmiseks 31,6. Kaheseid vaid 9 rohkem ehk 167. Need numbrid iseloomustavad valgalaste mängu kõige ilmekamalt.

Potentsiaali kõrges mängus kaasa lüüa on Valgal kõvasti, kuid selleks peab Juris Umbraško leidma õige sünergia. Samuti ootavad kõik jätkuvalt avanemist igavesti noorelt Rain Raadikult.

Meeskona resultatiivseim on siiani olnud kerge jalaga Ivars Zvigurs, kelle arvel on keskmiselt 14,4 punkti. Kristo Saage toetab teda 11 silmaga.

Pärnu Sadam (2-2)

Kõrgete ootustega hooajale vastu läinud meeskonna start ei ole läinud just päris oodatud rada. Eelkõige on raskused tulnud sellest, et kamaluga on olnud ebaõnne just vigastatud mängijate näol. Nii mõneski kohtumises on üles antud vaid 7-8 mängijat, mis tähendab vähest roteerimisvõimalust.

Vaatamata sellele pole konkurentidele liialt palju algedu antud ning kui mängijad peaksid kosuma, on rünnakupositsioon igati soliidne. Kindlasti andis pärnakatele kõvasti usku triumf TTÜ üle, kus vaid seitsme mehega, kuid mõtestatud korvpalliga, suudeti vajalik võit teenida.

(Korvpalliklubi Pärnu)

Suvepealinna meeskonnale omaselt on taaskord leitud korralikud võõrjõud Leedust. Vaidotas Volkuse näol on esile kerkinud selge eesliini rünnakuliider ning Edvinas Šeškus annab vajaliku lisakäigu tagaliini. Samuti on veel avastamata suurus Suurbritannia koondislane Teddy Okereafor.

Võistkonna mängu iseloomustab võrdlemisi lustakas, kuid samas distsiplineeritud korvpall ning edu lõigatakse tänu agressiivsusele. Rõõm on näha, et korralikult kannab kaela noor mängujuht Norman Käbin ning üha enam hakkab kohanema ka Tartus peamiselt vahetusmees olnud Saimon Sutt. Samuti ootame vihast tagasi tulekut ka vigastatud meestelt Mihkel Kirveselt ning Tormi Niitsilt.

Nagu ka varem mainitud, siis Pärnu skoori tegemise eest kannab eelkõige hoolt Volkus, kes on toonud keskmiselt 22,8 punkti. Šeškuse näitaja on 17,3 ning Käbin on lisaks 11 silmale andud ka 4,3 resultatiivset söötu.

Rakvere Tarvas (2-3)

Juba enne hooaja algust oli selge, et Andres Sõpra ootab tänavu veidi raskem aasta. Suur kärbe eelarvest ei ole vähemalt hetkel lubanud meeskonda tuua nõnda palju leegionäre kui varasemalt. Positiivsest küljest on see andnud võimaluse aga oma noortele korvpalluritele.

Siiski kohati lekivad võistkonna hõredusest tekkinud suured augud. Kuigi hooaega alustati ambitsioonikalt võiduga Pärnu üle, siis Rapla ning TTÜ vastu on relvadest veidi puudu jäänud. Eriti olukorras, kus absoluutselt iga mängija arvel on, muudab iga puuduja rasket olukorda veelgi keerulisemaks.

Endale omaselt on Tarvas jätkuvalt kõva viskemeeskond ning vaba mängustiiliga pakutakse publikule kohati väga vahvat korvpalli. Siiski iseloomustab Rakveret tänavu pigem vaheldumine lootust andvate hetkede ja suurte ära kukkumiste vahel. Meeskonnale on kohatist edu toonud maa-ala, millega on suudetud vastaseid üllatada.

Rõõmustav on kindlasti see, et korraliku kooli saab Siim-Markus Post, keda Andres Sõber usaldab ning talle ka hulganisti vabadust annab. Samuti saab oma parimaid külgi demonstreerida Timo Eichfuss, kellele selline lahtimängimise hooaeg kindlasti just isiklikus plaanis vajalik on. Äramainimist väärib kahtlemata ka vaid 17-aastane tagamängija Sten Saaremäel, kes ennast iga mänguga üha mugavamalt tundmas on.

Tänu sellele, et Rakvere hetkel vaid kahe välismaalasega läbi ajab, võib öelda, et meeskonna mäng on varasemast meeskondlikumaks muutunud. Siiani vaid kaks mängu pidanud Justin Baker on hetkel keskmiselt 17 punktiga meeskonna resultatiivseim. Teine ameeriklane Marcus Byrdi saldo on 12 silma.

Siim-Markus Post on kogunud 12,8 punktile lisaks ka 3,8 resultatiivset söötu, Timo Eichfussi arvel 12,4 silma. Kindlasti on meeskonnale suuremat tuge oodata Oliver Metsalust, kes viimased mängud on vigastuse tõttu vahele jätnud.

(Erakogu)

Kui Rakveres kõik terved on ning vise hästi kukub, siis suudetakse elu raskeks teha pea kõigil meistriliiga satsidel. Kõrgesse mängu sekkumist on täna siiski Tarvalt raske oodata.

BC Kalev/Cramo (0-3)

Meistermeeskonna hooaja algus on saanud mõneti šokeeriva alguse, kui kohe avamängus jäädi kindlalt alla Raplale. Järgnevas kohtumises Tartuga (läks kirja topelt) anti kindlana näinud võit siiski kohutava teise poolajaga käest ära.

Vaatamata kehvale stardile siiski kalevlaste leeris häirekella lüüa pole põhjust. Esimesed nädalad möödusid meeskonnas selgelt üksteise tundma õppimiseks ning koostöö lihvimiseks. Need kaotused võib kirjutada selgelt aja arvele, mida Alar Varrakul selgelt nappis.

(Toomas Tatar)

Puhtalt paberile vaadates on Cramo tänavu kõige paremini mehitatud meeskond ning tulevaste mängudega avatakse ilmselt ka võiduarve. Kahtlemata pole meeskonna eesmärgid vähemalt hooaja esimeses pooles seotud Eesti meistrivõistlustega, mistõttu ilmselt ka mõnetisi lõivu koduses sarjas makstakse.

Kalevi skooritegemise eest on siiani hoolitsenud peamiselt välismängijad, keda tänavu meeskonda toodud tervelt kuus. Kahe mänguga on Mark Tollefsen kogunud keskmiselt 20, Vitali Liutõtš 12 punkti.

TLÜ/Kalev (0-4)

Isegi parima tahtmise juures on selle meeskonna juures äärmiselt raske, kui mitte öelda võimatu, midagi positiivset välja tuua. Tänavusel hooajal on kaotatud sisuliselt kõik mängud alates karikavõistlustest lõpetades eurosarjaga. Kuivõrd karikasarja avamängus suudeti küll esiliiga meeskonda võita, siis kahe kohtumise kokkuvõttes tuli tunnistada vastaste paremust.

Kalle Klandorfi hoolealustel puudub igasugune nägu ja tegu. Möödunud hooajal välismängijatega kümnesse pannud TLÜ/Kalevist on tänavu läbi käinud viis leegionäri, kellest kolm on juba ära saadetud. Sama saatus on ootamas ka kahte järelejäänut, mis annab tunnistust, et sel korral on seis sootuks vastupidine.

Tahtmata kellelegi ülekohut teha võib siiski öelda, et meeskonda iseloomustab kogenud, kuid vähe motiveeritud mängijate igasuguse lustita korvpall. Jätmata kõrvale võõrjõud siis Janis Vahter, Reimo Tamm, Kaido Saks, Mihkel Kurg on kõik Eesti mõistes nimekad mängijad, kuid ajavad asja töö kõrvalt.

(Toomas Tatar)

Raske on meestele midagi ette heita, meistriliigasse on meeskondi vaja, kuid tahes-tahtmata tekitab TLÜ/Kalevi eksistentsi põhjus küsimärke. Võiks ju tegemist olla kasvõi nooremapoolsete meeste hüppelauaga, kuid paraku pole näiteks Martin Jurtom suutnud esimeste mängudega mitte kuidagi silma paista.

Siiski loodame, et möödunud hooajal positiivselt üllatanud meeskond saab jalad alla ja asub konkurentsi pakkuma kõigile. Omad relvad on paberile vaadates meeskonnal olemas, kuid kuidagi tuleks indiviides tekitada ühtsus, mängulust ja isukus.

TLÜ/Kalevi resultatiivseim on siiani olnud Jahmal Jones 10,5 punktiga. Reimo Tamm on panustanud 9,8 silmaga.

G4S Noorteliiga (0-6)

Võib julgelt öelda, et Audentese noortemeeskond on tänavusel hooajal jällegi pisikese sammu edasi teinud, kuid jõust jääb paraku veidi puudu. Indrek Visnapuu on öelnud, et hädasti kuluks võistkonda ära üks välismaalasest korvialune jõud. Kuivõrd puhtakujulist keskmängijat meeskonnal tänavu sisuliselt polegi.

( LIIS TREIMANN)

Vaatamata sellele on korralik lahing antud nii TTÜ-le kui Valgale, kelle vastu ka võit kaugele ei jäänud. Positiivne on kindlasti ka peatreeneri väljatoodu, et mängijad on edasi läinud just individuaalse meisterlikkuse poolest.

Tunnistust sellest annab näiteks Taavi Jurkatamm, kellest on saanud meeskonna selge vedur. Tagameestest on esile kerkinud Eric Schmalz, kes suudab kohati võrdlemisi küpset mängu näidata.

Nemad kaks on ka meeskonna suurimad punktitoojad. Jurkatamme kolme mängu keskmine on soliidsed 19 punkti ning 9 lauapalli. Schmalzi arvele on kogunenud 12,3 silma.