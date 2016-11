Manchester Unitedi ründaja Zlatan Ibrahimovic usub, et vaatamata tagasihoidlikule algusele suudab meeskond Inglismaa kõrgliiga võita.

"Meil pole teatud mängudes õnne olnud, aga me usume. Kui sa usud, siis see ka juhtub," kinnitas 35-aastane rootslane, et United on kindlasti võimeline Premier Leagu´is triumfeerima.

Ta lisab, et Inglismaa kõrgliiga võiduga oleks sisuliselt kõik saavutatud. "Kui ma suudaks Premier League´i võita, siis lõpetaksin jalgpalliga ilmselt järgmisel päeval. Loodetavasti suudan seda, kindlasti suudan!"