Oktoobri keskel elu esimese Euroopa F3-sarja hooaja lõpetanud 18aastane vormelipiloot Ralf Aron osaleb sel talvel MRF Challenge nimelises vormelisarjas, mille esimene etapp toimub järgmisel nädalavahetusel Bahreinis.

Aron sõnas Õhtulehele, et osaleb tolles neljandat korda toimuvas neljaetapilises sarjas lihtsalt põhjusel: "See on hea võimalus, et hoida ka talvel kätt soojas. Saab ka talveteste teha, aga teistega koos sõitmine hoiab teravana."

Ta lisas, et paljud Euroopa sõitjad kasutavad seda oma uue hooaja ettevalmistuseks. Sarjas kihutatakse spetsiaalse masinaga, mida Aron veel roolinud pole, kuid kiiruse poolest peaks see olema midagi F3 ja F4 masina vahepealset.