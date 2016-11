BATE on klubi, kus maksab ainult euroedu. Kohalikel meistrivõistlustel on neil ainult kaotada. Pole ka ime, kui meeskond on 11 aastat järjest Valgevene tšempioniks kroonitud. Tänavu kindlustati tiitel viis vooru enne hooaja lõppu ning Pikal oli au tolles kuu aja taguses kohtumises põhikoosseisu kuuluda.

"President ütles, et oli minuga rahul," lausub Pikk, kelle leping BATEga kehtib veel kaks aastat. "Muidugi oli ka negatiivseid asju, aga need olid rohkem pärast Meistrite liigast langemist. Siis saime kõik sõimata, sest pettumus oli suur. Hiljem ta vabandas, et nii emotsionaalselt reageeris ja ütles, et midagi pole teha, tuleb järgmisel hooajal proovida paremini esineda."

"Teistele on see rutiin, aga minu jaoks supersaavutus ja –emotsioon, kui sain karikat käes hoida," sõnab ta naerulsui. Kuigi liigatabel peegeldab BATE mäekõrgust ülekaalu, kinnitab Pikk, et riigi edukaimas klubis ei ole igav pallida.

Artur Pikk rõõmustas Valgevene meistritiitli üle rohkem kui enamik meeskonnakaaslasi. (Borissovi BATE)

"Kõik tahavad end BATE vastu tõestada, et ise seal mängida, seega on meil väga head lahingud. Mõned tõmbuvad nii sügavale kaitsesse, et isegi mina kaitsjana mängin trahvikastis, aga käike on raske leida. Ei ole meil nii lihtne midagi."

Hooaja esimeses pooles oli Pikk vankumatu põhimees, ent augustis tabas teda trauma, misjärel on Tartust pärit pallur olnud rohkem pingipoiss. Kokkuvõttes on ta senisest 28 liigamängust kaasa teinud 16 (neist 14 algrivistuses), kuid see arv võib kasvada, sest koondisepausi järel ootab Valgevene klubisid veel hooaja kaks viimast kohtumist. Pikk ise võtab elu esimese välisaasta kokku sõnadega "päris okei".

Ta ütleb ausalt, et hüpe Levadiast BATEsse – kes näiteks aasta eest alistas Meistrite liiga alagrupiturniiril AS Roma ning kolm hooaega varem Müncheni Bayerni – oli suur. "Levadia ja BATE vahel võiks veel mingi klubi olla, et üleminek oleks sujuvam, alguses oli tempoga väga raske kohaneda," tõdeb ta.

"Aga kui antakse selline võimalus, siis tuleb võidelda. Sain kohe aru, et leegionäridel ei ole välisklubis lihtne. Tuleb kohalikest parem ja isukam olla, et näidata oma soovi seal olla. Välismaale pääs ei ole tehtud töö, vaid seal tuleb püsima jääda, sest sind võidakse iga hetk ära visata."

Kodust trenni 70 km

Pikk ei salga, et esimesed nädalad üksinda võõras riigis olid vaimselt rasked. Lähedased, sealhulgas kallim Viktoria, jäid ju Eestisse. "Oli vaja leida endas jõudu, et hakkama saada," arutleb ta tagantjärele.

Eesti koondise kasuks on Pikk löönud ühe värava - möödunud sügisel maavõistlusmängus Gruusia vastu. (LAURA OKS)

Ent tasapisi leidis ta meeskonnast sõpru ning Viktoriagi kolis tema juurde Minskisse. Jah, Minskisse, mitte Borissovisse. Kogu BATE meeskond pesitseb klubi kodust 70 kilomeetrit eemal pealinnas, kust iga päev bussiga tund aega Borissovisse treeningule loksutakse.

"On küll natukene tüütu," täheldas Pikk, "aga kes tahab, võib ka autoga minna, et pärast kiiremini koju saada. Buss ootab ära kõiki, kes massaaži või muudele protseduuridele lähevad. Üks trenn on teinekord nagu terve tööpäev."

Narva sõpruslinnas Borissovis elab ligi 140 000 inimest, kuid peamiselt on tegu tööstuskeskusega. "Borissovis on vähe võimalusi, seal on igav elada," põhjendab Pikk Minski kolimist.

Kuigi BATE pallurid on Borissovis sisuliselt külalised, on nad sealsetele elanikele väga armsad. "Kui mõnd BATE meest nähakse, siis tahetakse kohe pilti teha. Borissovis elatakse rohkem jalgpallile, pärast mängu fännid alati ootavad ja tahavad suhelda. Minsk on nii suur, et seal on asjad teistmoodi," tutvustab Pikk kohalikku vutikultuuri.

Vabal ajal meeldib talle näiteks Viktoriaga linna peal jalutada ning vaatamisväärsuste abil sealse ajalooga tutvuda. Reisihuvilistele julgeb kaheksa kuud Minskis elanud Pikk toda linna soovitada küll. "Puhas linn, soojad inimesed ning on, mida vaadata."