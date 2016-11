Eesti jalgpallikoondis kohtub pühapäeval Brüsselis MM-valikmängus tugeva Belgiaga. Vasakkaitsja Artur Pikk leiab, et edu võti on keskendunud, ühtne ja jõuline kaitsemäng.

"Peame mängima kaitses agressiivselt ega tohi neile liiga palju vabadust anda, et nad saaks meid sõlme keerutada," arutleb Pikk. "Nad löövad oma võimalused ära. Aga kui oleme kaitses agressiivsed ja paneme neile mingil momendil sisse, et neil poleks nii lihtne, siis usun, et saame positiivse tulemuse."

Esimesest kolmest valikmängust on Eesti kogunud kolm kohustuslikku punkti Gibraltari vastu. Bosnia ja Hertsegoviina käest saime Magnus Pehrssoni ametiaja viimases matšis 0:5 tappa ning kuu aja eest alistusime sisuka partiiga 0:2 Kreekale.

Pikk usub, et Eesti ei peaks tabeliseisuga rahul olema. "Kreekaga oleks viik olnud super ning esimeses mängus lasime endale liiga palju väravaid."