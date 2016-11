Soome parim korvpallur Petteri Koponen sattus septembris raskesse autoavariisse, mis ta hooaja ettevalmistusse suure augu jättis. Nüüd on aga tagamängija negatiivse seljatanud ja rühib taas tipu poole.

"Mõtled alati, et midagi hullu võib sinuga platsil juhtuda, aga enamasti halvad asjad tulevad hoopis mujalt," sõnas 28-aastane soomlane.

"See on hullumeelne - elasin neli aastat Moskvas, kus liiklus on täiesti hullumeelne ja ei tea kunagi, mis võib juhtuda, aga midagi ei juhtunud. Aga vahetult pärast seda kui ma olin saabunud Barcelonasse, sattusin ma kohe õnnetusse. See on suurepärane näide kõigile, et midagi ei saa võtta iseenesest mõistetavana."