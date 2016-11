Eesti koondis peab kaks eksootilist maavõistlust, kus vastaseks on esmalt Saints Kitts ja Nevis ning seejärel Antigua ja Barbuda.

Meie koondise koosseisus on 21 mängijat, kelle seas nii kogenud mehi kui ka mitu võimalikku debütanti.



Kogenumatest mängijatest sõidavad maavõistlustele Ats Purje (58 mängu ja 8 väravat), Gert Kams (45, 2), Karol Mets (33), Henri Anier (31, 6) ning Sergei Mošnikov (25, 1). Vigastuse tõttu jäid eemale Sander Puri ja Dmitri Kruglov.



Potentsiaalseid debütante on neli: Trevor Elhi, Pavel Dõmov, Martin Miller ja Janar Toomet.



Koondis alustab pikka reisi 15. novembril, peatudes esmalt Londonis, kust läheb otselend Kariibi mere saartele.



Saint Kitts ja Nevis - Eesti maavõistlus toimub kohaliku aja järgi 19. novembril kell 20.00 (Eesti aja järgi 20. novembril kell 2 öösel). Antigua ja Barbudaga minnakse vastamisi kohaliku aja järgi 22. novembril kell 19:00 (kell 1 öösel). Eesti Jalgpalli Liit tegeleb praegu sellega, et mängude otsepilt jõuaks internetipõhiselt koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga kõigi huvilisteni.



Saint Kitts ja Nevis asub FIFA edetabelis 73. ning Antigua ja Barbuda 82. kohal, Eesti paikneb hetkel 119. tabelireal.



Eesti koondise koosseis:



Väravavahid

Marko Meerits (26.04.1992) – Rakvere JK Tarvas 4/0

Andreas Vaikla (19.02.1997) – IFK Norrköping (SWE) 1/0



Kaitsjad

Gert Kams (25.05.1985) – Tallinna FC Flora 45/2

Nikita Baranov (19.08.1992) – Tallinna FC Flora 13/0

Markus Jürgenson (09.09.1987) – Tallinna FC Flora 8/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 6/0

Vladimir Avilov (10.03.1995) – Tallinna FC Infonet 2/0

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 1/0

Hindrek Ojamaa (12.06.1995) – Tallinna FC Levadia 1/0

Trevor Elhi (11.04.1993) – Nõmme Kalju FC 0/0



Poolkaitsjad ja ründajad

Ats Purje (03.08.1985) – Nõmme Kalju FC 58/8

Karol Mets (16.05.1993) – Viking Stavanger (NOR) 33/0

Henri Anier (17.12.1990) – Kalmar FF (SWE) 31/6

Sergei Mošnikov (07.01.1988) – Tallinna FC Infonet 25/1

Rauno Sappinen (23.01.1996) – Tallinna FC Flora 10/0

Pavel Marin (14.06.1995) – Tallinna FC Levadia 5/0

Brent Lepistu (26.03.1993) – Tallinna FC Flora 2/0

Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 1/0

Pavel Dõmov (31.12.1993) – Tallinna FC Infonet 0/0

Martin Miller (25.09.1997) – Tartu JK Tammeka 0/0

Janar Toomet (10.08.1989) – Nõmme Kalju FC 0/0