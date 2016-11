Vormel 1 hooaeg läheneb lõpule ning Nico Rosberg juhib tiimikaaslase Lewis Hamiltoni ees 19 punktiga. Enne eelviimast etappi Brasiilias ütles tagaajaja rollis olev valitsev maailmameister, et praegu pole tal midagi kaotada.

Sakslane võib karjääri esimese F1 tiitlivõidu kindlustada juba pühapäeval, kui suudab etapi võita. Rosbergil on selleks kõik eeldused ka olemas, sest ta on kaks aastat järjest Brasiilias juba esikoha saanud.

"Ma armastan seda ringrada," sõnas Rosberg neljapäeval pressikonverentsilö "See on fantastiline ning siin on mõnus sõita. Mul on alati siin hästi läinud ning mul on head mälestused kahest võidust, aga nädalavahetusel alustame siiski nullist.