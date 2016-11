Jaak Salumets teatas, et kandideerib Eesti Korvpalliliidu presidendi kohale. Korvpallilegend ütles Õhtulehele, et praegune juhatus on teinud head tööd ning aeg kandideerimiseks tundub õige.

„Poliitilised sündmused arenesid Eesti Korvpalliliidule ebasoodsalt – kaotasime presidendi,“ sõnas Salumets vestluse alguses. „Jüri Ratas oleks võib olla kandideerinud ka teist korda ning võib olla ka valimised võitnud. Tema juhtimisel on aga kokku tulnud see kooslus, mis on teinud õigeid asju. Teisalt tuleb ka teadvustada, et koheselt ei juhtu midagi.“

Salumets on juba pikemalt aega korvpalliliidu juhatuses ning näinud protsesse väga lähedalt. „Senine juhatus on teinud väga head tööd arvestades meie riigi rahalisi võimalusi ja sponsoreid. Tundsin, et praegusel hetkel võiks kandideerida, sest olen olnud osaline igas rollis nii tipptreenerina kui ka spordipoliitikuna. Arvan, et nüüd on õige aeg vahemik täita, sest loodus tühja kohta ei salli.“