Läinud nädalavahetusel lõpule jõudnud Eesti jalgpallimeistrivõistlustel säilis intriig viimaste minutiteni, sest kõigest üks värav võinuks meistri osas veel kõike muuta. Kuid FC Infonet pidas vastu ja teenis klubi ajaloo esimese meistritiitli.

Veel kaks vooru enne lõppu oli olukord põnevast põnevam, sest esimest ja neljandat meeskonda lahutas kõigest kaks punkti! Ent liidriohje hoidnud Infonet hoidus lõpusirgel vääratustest, ehkki viimase heitluse vastane Nõmme Kalju teadis, et neil säilib võidu korral tiitlivõimalus. Ent Infonet näitas kõva vaimujõudu, saavutades kaotusseisu jäänuna võidu. Sellest siiski veidi hiljem, Õhtuleht läks pikemas vestluses tiitlivõidu peaarhitekti, Infoneti peatreeneri Aleksandr Puštoviga ajas aastajagu tagasi.

Olete Infonetis töötanud viis aastat, tõusnud esiliigast kõrgeimasse ja seal tasahilju ülespoole rühkinud. Millised olid teie mõtted aasta eest, kui hakkasite tänavuseks hooajaks valmistuma ja tiimi kokku panema? Kas soovitu täitus?

Lõpetasime 2015. aasta Eesti meistrivõistlused neljanda kohaga. Tundsime, et see polnud siiski maksimaalne tulemus, mida me suutnuks välja mängida. Minu meelest olime siis Flora ja Levadiaga praktiliselt samal tasemel ning seejärel tuli arutleda, mis jäi nendega võrreldes puudu? Vastus: meil polnud veel piisavalt kogemusi, samuti polnud noored mängijad parema tulemuse ründamiseks psühholoogiliselt eriti küpsed.