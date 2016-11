2018. aasta jalgpalli MMi valiksarjas Brasiilialt 0:3 kaotuse saanud Argentina koondise kapten Lionel Messi tõdes, et mehed peavad ennast kokku võtma.

Argentina hoiab Lõuna-Ameerika valiksarjas 16 punktiga kõigest kuuendat kohta, mis praeguse seisuga ei viiks neid play-offigi. Valiksarjas on ees veel seitse vooru, järgmisena kohtub Argentina Kolumbiaga.

"Me ei tohiks enam sellist mängu korrata, sest see ei toimi. Peame muutuma," põrutas Messi mängujärgselt. "Kõige halva juures on ainus hea asi, et sõltume vaid iseendast. Me ei saa enam punkte ära anda!"

Brasiilia on tabelis esimene, teisel kohal jätkab Uruguay.