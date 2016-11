Soome vormelipiloodi Kimi Räikköneni pere saab lisa, kui Kimi abikaasa Minttu ootab paari teist last. Lapseootusest teavitas Minttu avalikkust aga eriti vahval moel, kui postitas Instagrami pildi, kus teatas, et iga superkangelane vajab käsilast. Superkangelase all mõtles Minttu loomulikult paari esikpoega Robinit, kes sündis 2015. aasta alguses.

Family Räikkönen getting bigger❤️ #babynumber2 #aintnohoodlikemotherhood A photo posted by Minttu Räikkönen (@minttu.raikkonen) on Nov 9, 2016 at 6:40am PST