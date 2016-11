Laskesuusalegend, 42aastane norralane Ole Einar Björndalen valmistub juba oma 24. järjestikuseks hooajaks, kuid seda teisiti kui varasematel aastatel.

Björndalen ning tema abikaasa Darja Domratševa said oktoobris pisitütre Xenia lapsevanemateks, mis tähendab seda, et Ole Einar ongi aega veetnud perega ning ei läinud kõrgmäestikulaagrisse.

"Ma polegi tänavu kõrgel treeninud. See on midagi uut, kuid pean vajalikuks perega koosolemist. Teen seda pigem järgmisel aastal," vahendas Björndaleni sõnu NRK.

Tõsi, taoline muudatus teeb 44kordse tiitlivõistluste medalisti ka ärevaks. "Olen veidi elevil, kuidas taoline muudatus peaks mu vormi mõjutama. Arvan, et see on pigem stabiilne ja hea, aga kindlasti on järsud tõusud raskemad, kui pole nende jaoks treeeninud. Ometi olen terve suve trenni teinud ning ootan juba võistlusi!"