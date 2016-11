Murdmaakoondis alustab täna, 11. novembril Põhja – Soomes Olosel hooaega traditsioonilise esimese lume võistlusega „FIS Tykkikisat“, millele järgneb 18 – 20. novembril katsevõistlus Saariselkäl. Nende kahe võistluse järel selgub Eesti koondis hooaja esimeseks MK etapiks Rukal, kus on kavas klassikasprint ja eraldistardiga naiste 10 ja meeste 15 km klassikadistantsid.

Eesti saab MK sarja avaetapil Rukal meeste arvestuses välja panna nii sprindis kui ka distantsisõitudes neli sportlast, naiste arvestuses on see number 2 + 2. Reedest pühapäevani Olosel peetava võistluse avapäeval on kavas klassikasprint, laupäeval sõidetakse naiste 5 km ja meeste 10 km klassikadistantsid ja pühapäeval 10 ja 15 km vabatehnikasõidud. Stardis on kogu meie rahvuskoondis, U23 ja juunioride koondis.

Eesti Suusaliidu murdmaasuusatamise ala juhataja Arne Tilk selgitas koondise valimise kriteeriume: "Ruka MK sprindis pääsevad meestest starti Olose klassikasprindi eelsõidu kolm kiireimat eestlast eeldusel, et on täidetud nõue 60 FIS punkti või vähem. Neljanda mehe nimetab sprindidistantsile peatreener Jaanus Teppan.