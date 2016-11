Suurbritannia Playboy modell April Summers sai Itaalias uskumatu vastukaja osaliseks, kui neidis postitab Twitteris usinalt Milano Interi toetuseks paljaid pilte.

Interil vahetus hiljuti peatreener, kui Frank de Boeri asemel asus koondist tüürima Stefano Pioli. Summers avaldas talle toetust ka poolpaljaste piltidega.

Naine pole pöialt hoidnud mitte vaid peatreenerile: