Eesti hetke edukaim talisportlane, vigursuusataja Kelly Sildaru valmistub vaikselt uueks hooajaks. Praegu veedab Sildaru veel kaks nädalat lumises Eestis ning 22. novembril on ta juba teel USAsse, kus kaitseb eelmise aasta Dew Touri võitu. Palju varajane talve tulek Sildaru plaane muutnud on?

"Palju mõnusam on, kui Eestis on maa valge. Ilus on," rõõmustas Sildaru, kuid tõdes, et on eelkõige treeninud Spot of Tallinna sisetingimustes.

Võistlusplaanid on Sildarul kindlad: pärast Dew Touri osaleb 14aastane piiga jaanuari lõpus X-mängudel, seejärel loodetavasti ka Oslo X-mängudel ning juunioride MMil.

Kui eelmisel aastal oli Sildaru X-mängudel debütant, siis nüüd läheb ta Aspenisse juba tiitlikaitsjana. "Lähen sinna ja vaatan, kuidas rada on. Aga üritan teha seda, mida kõige paremini oskan. Loodan, et tähelepanu mind ei häiri!"