2016. aasta rallihooajal on jäänud pidada ainult üks osavõistlus Austraalias. Järgmisel nädalavahetusel sõidetava ralli ees ütles Eesti parim piloot Ott Tänak, et ootab seda väga.

Tänakule on tänavune aasta olnud väga hea ning pole välistatud taasliitumine M-Spordiga. Enne aasta lõppu on aga vaja sõita veel üks etapp Austraalias, kus eestlane loodab kindlasti positiivset tulemust.

"Austraalia ralli on eriline ning see meeldib mulle väga," sõnas Tänak DMACKI vahendusel. "Siin on väga erinevad tingimused ja on tõeline väljakutse. Laiad, rasked teed on kiired ja voolavad ning nendel on väga mõnus sõita.

Siis on aga metsad, kus on väga keeruline ning juht peab olema eriti ettevaatlik, sest sõidad vaheldumisi varjus ja päikese käes. Ma ootan seda rallit väga," kommenteeris Tänak.

DMACKi boss Dick Cormack loodab hooaja lõpetada positiivsel noodil. "See oleks suurepärane lõpetada meie kõige edukam hooaeg väga tugeva esitusega kruusal. Mõlemad meie tugeva ja nõrga seguga rehvid on saanud kiiremaid aegu ja me tahame seda jätkata. Kiired kiiruskatsed peaksid Otile sobima."