Poolteistkuud hiljem on politsei üle vaadanud ajalehe poolt kogutud andmed ning alustanud kriminaalmenetlust altkäemaksu võtmise suhtes. Uurimise all pole aga endine koondise peatreener Allardyce, kes oli uudist kuuldes rahulolev.

Septembri lõpus paljastas Inglismaa ajaleht Daily Telegraph mitmes artiklis, kuidas mitmed Premier League meeskondade peatreenerid on võtnud altkäemäksu mängijate üleminekute eest. Selle skandaali tagajärjel kaotas oma töökoha ka kõigest ühe kohtumise Inglismaa jalgpallikoondise peatreeneri ametis olnud Sam Allardyce.

"Ma olin alati kindel, et minu vastu uurimist ei alustada, sest minu vastu pole mingeid tõendeid. Nüüd palun Inglismaa Jalgpalliliidul tegeleda probleemiga võimalikult kiiresti," seisis Allardyce'i avalduses.

Ta jätkas: "Kuigi olen kurb, et sain Inglismaa jalgpallikoondise peatreener olla nii lühikest aega, olen kõigest hoolimata uhke, et mind valiti juhendajaks ja loodan, et tänane kinnitus politseilt annab mulle võimaluse edasi liikuda."