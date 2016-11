Kohe lõppeval F1 hooajal pole Ferrari vormelimeeskond võitnud ühtegi etappi, millega pole rahul kontserni president Sergio Marchionne.

Konverentsikõnes Ferrari investoritega ütles Marchionne, et ta on vormelimeeskonnale visanud piisavalt palju raha ning enam ei raatsi enam neile midagi anda.

"Ma ütlen teile seda ausalt - ma ei soovi rohkem raha sellele kulutada. Oleme minevikus neile raha andnud, aga arvan, et see pole olnud eesmärk F1 arendamises. Usun, et peame paremini ja rahastamist rohkem läbi mõtlema," sõnas itaallane.

"Arvan, et väga palju on selle süüdi meie organisatsiooni struktuur, mis on praeguseks muutunud. Peame olema kannatlikud ning eesmärkidega tagasihoidlikud. Muutuste tulemusi näeme alles uue hooaja alguses märtsis."

Marchionne sõnul on neil praegu kaks eesmärki. "Ma usun, et meeskond üritab veel taastuda. Loomulikult pole me tulemustega rahul, aga oleme teinud vajalikke muudatusi ning taastanud meeskonna. Praegu soovime aga käesoleva hooaja võimalikult hästi lõpetada ning panna järgmiseks hooajaks paika õiged ootused."