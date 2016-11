Inglismaa jalgpallikoondise vähemalt hetkel veel ajutine peatreener Gareth Southgate on justkui brittide oma Martin Reim. Varasem noortekoondise treener, kes olude sunnil oodatust varem peab ohjad haarama rahvusmeeskonna eesotsas.

Pärast Sam Allardyce skandaalset ja ootamatut lahkumist Inglismaa peatreeneri toolilt anti võimalus 46-aastasele Southgat´ile. Kuigi hetkel on ta määratud vaid ajutiseks asendajaks, siis nii kohalik meedia kui mängijad loodavad, et mees saaks ka päriselt töö endale.

"Ta on teinud kõik, mis tema võimuses ja minu arvates on ta kindlasti parim valik," toetas meeskonna kapten Wayne Rooney Southgate´i. Kiidusõnu jätkub ka kogenud keskkaitsjal Gary Cahillil, kes usub, et endisel U21 koondise treeneril on piisavalt kogemusi, et hakkama saada.