Eesti jalgpallikoondis kohtub homme Brüsselis MM-valikmängus Belgiaga. Peatreener Martin Reim sõnas mängueelsel pressikonverentsil, et ainult kaitsesse jäädes head nahka ei tule.

„Loomulikult teame, et sellise võistkonna vastu, eriti võõrsil, peab kaitse korras olema, aga kindel on see, et kui jääme ainult kaitsesse, siis ei ole siit kerge punkte röövida," lausus Reim.

"Meil on mõtted ja ideed, mida proovinud ja harjutanud, et olla ka ise ohtlikud. Aga hoiame need esialgu tiimi sees. Näis, kui tugevad me oleme ja kas suudame seda väljakul realiseerida.".