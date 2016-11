"Ainult kaitses istumine arvatavasti ei anna mitte midagi. Otsime oma pisikesi võimalusi, mis tooks meile värava. Kindlasti jälle üks huvitav vastane, kellega oleme mänginud, aga väga ammu. See on teistsugune koondis."

Kas vaimselt on Gibraltari ja Belgia mänguks valmistumine erinev? "Igaüks saab aru, et Gibraltar ja Belgia on erineva tasemega koondised ja kõik."

Belgia koondise peatreener Roberto Martinez kiitis Vassiljevit ja sõnas, et talle ei tohi ruumi anda. Oled sa valmis selleks, et sind kuidagi eriliselt valvatakse? „Pigem arvan, et Belgia tahab meid väga palju suruda ja üldse mitte palli anda," vastas Vassiljev.

"Peatreener on päris viisakas inimene, ikka annab au ka vastasele. Aga see ei tähenda väga palju, sõnad on sõnad. Loeb see, mis toimub väljaku. Meie austame ka vastast."