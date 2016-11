Eesti jalgpallikoondis kohtub homme Brüsselis MM-valikmängus Belgiaga. Favoriit on kodumeeskond, kuid väravavaht Mihkel Aksalu kinnitas, et see ei tähenda, et meil pinget poleks.

"Ma ei usu, et saame pingevabalt mängule minna. Pinge peab lõpuni sees püsima, see annab lisajõudu. Arvan, et meil on ikkagi heas mõttes pinge peal, et näidata, et oleme parem meeskond kui varem selles tsüklis. Ja näidata paremat mängu kui varasematel aastatel."

Kuigi Aksalut ootab homme tõenäoliselt väga töökas õhtu, ei ole ta selleks kuidagi eriliselt valmistunud ega soovi enda kui väravavahi rolli üle tähtsustada.