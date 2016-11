Eile õhtul alustas kolmandat aastat Ameerika ülikooliliiga kõige kõrgemas divisjonis Rauno Nurger, kes aitas Wichita State Shockeri hiiglasliku 85:39 võiduni. Meeskonna resultatiivseimana 14 punkti visanud eestlane sõnas pärast mängu, et eelmise aasta finaalturniiri esitused suurendasid treenerite usku temasse. Hooajaeelses kohtumises ei olnud Nurger kõige parem (21 minutiga viis punkti), aga eestlase sõnul üritab ta halvad mängud peast kiiresti välja saada. "Tundsime, et kindlasti oleks saanud paremini mängida. Esimene poolaeg oli väga hea, aga teisel poolajal vajusime ära. Tean ise, et saaksin paremini mängida. Jätkan töötamist ja keskendun järgmisele kohtumisele ega mõtle, kas mängin hästi või halvasti, vaid üritan endast alati 100 protsenti anda."

USA kommentaatori sõnul on Nurger läinud palju tugevamaks. "Pärast ettevalmistuskoolist tulemist olengi muutunud palju tugevamaks. Alguses olin väga nõrk, aga nüüd muutun tugevamaks. Treeneriga töötades muutun korvi all üha kindlamaks ja suudan positsiooni paremini hoida. See teeb mängu minu jaoks palju lihtsamaks," kommenteeris eestlane.

Nurger ütleb ka, et ilmselt on tema vasaku käe haakvise tugevam parema käe omast. "Paljud inimesed seda ilmselt ei tea," naljatleb Nurger ning lisab, et üritab viskekäsi vahetada. Nurger kogus ka kolm resultatiivset söötu, mis on ka tema ülikoolikarjääri parim näitaja. "Teadsime enne kohtumist, et vastased mängivad palju maa-ala kaitset ning väljaku keskel on palju vaba ruumi. Pidin ainult palli püüdma, ümber pöörama ja seal oli keegi olemas." Kommentaatorid toovad ka välja, et meeskonnas on palju häid suuri mehi, kuid eestlase arvates teenis ta eelmise aasta finaalturniiri esitustega treenerite usalduse, mis toob talle rohkelt mänguaega (eile veetis Nurger platsil 16 minutit).