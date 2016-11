Täna kell 18 antakse start vormel 1 sarja eelviimasele GP-etapile ning Mercedese piloodil Nico Rosbergil on võimalus juba täna oma karjääri esimene meistritiitel kindlustada.

Rosberg juhib tiimikaaslase Lewis Hamiltoni ees kaks etappi enne hooaja lõppu 19 punktiga. Ometi pole tiitli kindlustamine tänasel Brasiilia etapil just lihtsaimate ülesannete killast, sest kvalifikatsiooni võitnud Hamilton teatas, et sakslane on tema kontrolli all ning ei kavatse meeskonnakaaslasele punkte kergelt loovutada. Tõsi, Brasiilia GP-etapp pole briti lemmikute hulka kuulunud ning ühtlasi pole tal ühtegi etapivõitu.

Mis peaks juhtuma, et Rosberg juba täna tiitli kindlustaks:

võidab etapi

lõpetab teisena ning Hamilton ei tõuse neljandast kohast kõrgemale

lõpetab kolmandana ning Hamilton ei tõuse kuuendast kohast kõrgemale

lõpetab neljandana ning Hamilton ei tõuse kaheksandast kohast kõrgemale

lõpetab viiendana ning Hamilton ei tõuse üheksandast kohast kõrgemale

lõpetab kuuendana ning Hamilton ei tõuse kümnendast kohast kõrgemale