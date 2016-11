UFC vabavõitluse sarjas tehti ajalugu, kui iirlane Conor McGregor teenis üheaegselt kaks UFC meistrivööd. Varem sulgkaalus MM-tiitli teeninud iirlane nokauteeris läinud öösel New Yorgis peetud kergkaalus teises raundis Eddie Alvareze.

28aastane McGregor oli pärast võitu niivõrd bravuuri täis, et teatas, et vastane polnud tema tasemel. "Tahan öelda oma südamepõhjast, et kasutaksin võimalust ja vabandaksin absoluutselt mitte kellegi ees!"