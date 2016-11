Nobe eduseis ja heas mõttes hulluv publik süstisid belglastesse mängulusti, mida Eesti suutis natuke kärpida alles Henri Anieri väravaga. Paraku oli Mihkel Aksalu tolleks hetkeks oma võrgust juba kolm tükki välja võtnud ehk et mäng oli tehtud. Aus hinnang on, et Punasteks Kuraditeks kutsutav Belgia näitas oma kuratlikku meisterlikkust ja mängis meid lihtsalt igas mõttes üle.

Kaotus oli vältimatu, kahju vaid, et Eesti teisel poolajal totaalselt lagunes ning skoori rõvedaks lasi. Belgia jätkab valiksarja täiseduga, Eestil on nelja mänguga teeninud kolm punkti.

2. Kas Henri Anieri värav oli hingele palsam?

Absoluutselt. Ja mitmes mõttes. Esiteks taastas see eestlaste eneseusu ja hoiatas pisut belglasi (nood tõmbusid mõneks ajaks pisut tagasi), mis hoidis ära veel suurema katastroofi. Teiseks oli see esimene pall, mis Belgia võrku ses valiktsüklis löödud (esimesed kolm mängu Küprose, Bosnia ja Hertsegoviina ning Gibraltariga olid nad võitnud väravate vahega 13:0), mis kasvatab pisut tolle tabamuse väärtust.

Kolmandaks lõpetas see Anieri kaks aastat kestnud väravapõua rahvusmeeskonnas (viimati skooris ta 18. novembril 2014 Jordaania vastu), mis on pikas perspektiivis Eestile ülivajalik ja –kasulik. Lisaks ei tasu alahinnata selle ilusa soorituse potentsiaalset positiivset mõju Anieri uuele lepingule Rootsi kõrgliigaklubi Kalmar FFiga.

Henri Anieri värav tõi natukenegi kosutust eestlaste hinge. (FRANCOIS LENOIR)

3. Kas traumadest tingitud tavatu kaitseliin halvas Belgia mängu?

Ei. Tagumisest kolmikust Jan Verthongen – Laurent Ciman – Leander Dendoncker oleks oma positsioonile esimene valik vaid Verthonghen, Cimani asemel alustaks ideaalis Toby Alderweireld ning 21aastane Anderlechti kaitsja Dendoncker on oma positsioonile alles kolmas valik. Enne tänast oli ta rahvuskoondist esindanud täpselt viis minutit (2015. aasta suvel maavõistlusmängus Prantsusmaa vastu).

Paraku oli Eestile Belgia haavatud kaitseliinist vähe kasu, sest pall püsis vähe meie käes, mistap üleliia kogenematut Dendonckerit proovile ei pandud. Mõnel korral tegid meie ülemised mehed küll Belgia kaitsjatele kõrget pressingut, ent nood ei lasknud end sellest häirida.

4. Kes oli platsi parim?

Dries Mertens. Kolm väravat + üks resultatiivne sööt on statistika, mis enamat põhjendust ei vaja. Napoli ääreründaja tegi oma paremal äärel, mis ise tahtis.

Dries Mertens oli õhtu üks suurimaid kangelasi. (AFP / Scanpix)

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Belgia - narr oleks sellise skoori ja mängu järel belglastele midagi ette heita. Kui nad nii jätkavad, siis on neil valiksarja lõppedes tabelis maksimaalsed 30 punkti. Samas, tõsi on ka see, et parema realiseerimise korral saanuks kodumeeskond täna 10 kätte.

Eesti - tänase mängu otsustas individuaalne meisterlikkus, seega oleks aus tuua välja just see aspekt. Torkas teravalt silma, et eestlaste iga liigutus palliga võttis vastaste omast pool sekundit kauem aega, mis tingis nii mõnegi ohtliku pallikaotuse.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

Siia lisame esimesel võimalusel mängijate-treenerite kommentaarid.

7. Mis saab edasi?

Belgia mehed lähevad tagasi koduklubidesse ning jätkavad valiksarja 25. märtsil kodus Kreeka vastu.

Välismaal pallivad eestlased, kel hooaeg veel kestab, naasevad samuti oma tööandjate juurde. Peamiselt Premium liiga meestest koostatud rahvusesindus alustab teisipäeval reisi Kariibi mere saartele, kus Eesti aja järgi 20. novembril kell 2 öösel kohtutakse Saint Kitts ja Nevise ning 23. novembril kell 1 öösel Antigua ja Barbuda esindustega.