Ateenas toimunud mälumänguolümpial spordikategoorias kuldmedali võitnud Igor Habal toob näiteid küsimustest, mis talle kuldmedali kaela tõid. Millise kaubamärgi jalatseid kandis Abebe Bikila 1960. aasta Rooma olümpiamängudel maratonikulda võites? Sama marki jalatseid kandis ka Pele 1970 jalgpalli MMil. Habal: "Minu esimene vastusevariant oli Adidas, aga siis mõtlesin, et okei, Pelega olgu kuidas on, aga Bikila oli aafriklane – äkki on Puma, mis oligi õige vastus."

Rio olümpiamängudel võitis esimest korda ühel alal kulla sportlane, kelle vend võitis neli aastat tagasi samal alal kulla. Mis on nende ühine perekonnanimi?

Habal: "Mind segas sõna "ala". Oleks öeldud "distsipliin", oleksin ehk välja mõelnud. Panin vastuseks Brownlee ehk triatleedid aga õige oli Harting – neli aastat tagasi kettaheites Robert ja nüüd Christoph." Pilt blondist kaheksa-aastasest poisist Kinder šokolaadiga. Antud faktid olid: 2013. ja 2014. jalgpalli klubide MMi võitja, kahekordne Meistrite liiga võitja, maailmameister. Kes on pildil? Habal: "Ainus, kust sain kinni haarata, oli et kahel järjestikkusel aastal klubide MMi võitja. Seal mängivad erinevate konföderatsioonide Meistrite liigade tšempionid. Kaks aastat järjest pole Euroopas keegi Meistrite liigat võitnud ehk ta pidi klubi vahetama – see oli ainus vihje, mis sain. Meenus, et Madridi Real võitis 2014, aga kust see mängija tuli? Müncheni Bayern? Blond, ahhaa, Toni Kroos!" Kelle nimel on meeste 4x100 meetri jooksus viimase vahetuse maailmarekord 8,65 sekundit?