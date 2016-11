"Kodumaa esindamine on ülim, mida sport suudab pakkuda," ütleb jalgpallikoondise kauaaegne kapten Raio Piiroja oma karjääriloo raamatu avasõnas. Ent kas ja kui palju aitab rahvusmeeskonda kuulumine Eesti palluritel piiri taha mängima pääseda, seda uuris Õhtuleht agentide Tarmo Lehiste ja Andrei Stepanovi käest. "See on ikkagi ülitähtis, et mängija oleks koondiseliige," sõnab Stepanov, kes on agenditööd teinud alates aastast 2012, kui ta oma mängijakarjääri lõpetas. "Oma kogemuste põhjal saan öelda, et enamik klubisid viskab esimese asjana pilgu mängija CV-le. Kui mängija on koondiseliige, annab see klubile arusaama, et ta on piisavalt heal tasemel ning siis hakatakse tema oskusi põhjalikumalt analüüsima. Okei, see pole kõige tähtsam faktor, aga üks tähtsamatest, mis võivad mängijat välisklubisse aidata. Eriti oluline on see esmamulje loomiseks."

Koondis oli varem olulisem

Ligi 20 aastat Eesti jalgpallureid piiri taha aidanud Lehiste leiab, et rahvuskoondis pole aastal 2016 välisklubi otsimisel enam nii oluline kui eelmisel või üleeelmisel kümnendil. "90ndate lõpus ja 2000ndatel oli see praktiliselt ainuke võimalus rahvusvahelisse pilti pääseda," selgitab ta. "Praeguseks on klubide võime mänge jälgida nii kõvasti arenenud, et iga klubi võib soovi korral Premium liiga mängud internetist ette võtta ja vaadata mõnd mängijat nii palju, kui tahab. Samuti aitab see, et Eesti klubid on hakanud eurosarjades paremini esinema, mis on hea rahvusvaheline väljund. Ei olnud ju võimalik mõnd välisvaatlejat Jalgpallikooli staadionile (praegune Wismari staadion – toim.) Eesti meistrivõistluste mängule kutsuda ja mõelda, et ta saab sellistes tingimustes mõnusa ülevaate. Praktiliselt ainuke võimalus oligi kutsuda koondisemängudele, enam nii ei ole." Siiski, kui võtta hüpoteetiline jalgpallur X ja lisada tema CVsse näiteks 15 koondisemängu, siis see on klubi silmis automaatselt hoopis teine mees. "Selline praktika on olemas," ütleb Stepanov, kes esindab praegustest koondislastest näiteks Sergei Zenjovi, Konstantin Vassiljevit ja Sergei Mošnikovi. Karjääri jooksul viies välisriigis pallinud endine keskkaitsja arvab, et meie mängijatele on klubide säärane suhtumine kasulik. "Eesti koondis on üks nendest, kuhu on üpris lihtne pääseda. Kui oled hea jalgpallur, pead kas või mõned koondisemängud kirja saama." Ekskoondislase staatus raskendab klubivahetust Stepanov näitlikustab oma juttu Mošnikovi ja FC Levadia keskkaitsja Igor Morozovi abil. Neist esimene pääses Martin Reimi käe all taas koondisesse, mis lihtsustab oluliselt talle talvel välisklubi leidmist. Morozovi CVst leiavad klubid 29 koondisemängu, ent viimane pärineb 2014. aasta novembrist. "Igor on teinud Levadia eest häid mänge Euroopa liigas, aga Eesti koondist ta praegu ei esinda. See on fakt, mis raskendab agendielu," arutleb Stepanov. "Küsitakse, miks ta enam ei mängi. Mis juhtus? Kas ei vasta tasemele? Või on probleemid treeneriga?" Lehiste toob argumendi, miks pelgalt koondisesse mittekuulumine ei pruugi alati olla adekvaatne lakmus: "Kui meil on mingil positsioonil Liverpooli mängija, siis ongi teistel keeruline tema koha peale saada. Vasakujalgne keskkaitsja, kes jääb pisut Ragnar Klavanile alla, võib ka päris hea mängija olla." Ometi paneb Stepanov noortele südamele, et iga rahvusvaheline mäng on välismaale pääsemise kontekstis mitu korda tähtsam kui Eesti liiga oma. Põhjus lihtne, neid lihtsalt vaadatakse rohkem. Samuti annavad nood madinad klubi asjapulkadele parema ülevaate palluri tasemest.