Eesti jalgpallikoondis sai pühapäeva õhtul Brüsselis toimunud MM-valikmängus Belgialt häbistava 1:8 kaotuse. Peatreener Martin Reim tunnistas, et valis liiga optimistliku taktika. "Mis ma oskan öelda pärast nii suurt kaotust. Taktikaliselt läksime alt," sõnas Reim. "Võtsime enne mängu vastu otsuse, et ei lähe ainult kaitsesse istuma, nad leiavad varem või hiljem need momendid, kust väravat lüüa. Kui me palli üldse ei saa eag hoia, siis kaob mäng kindlasti täitsa ära. Üritasime mingil momendil neid kõrgelt survestada, sest teadsime, et Belgia nõrgim lüli on kaitse. Aga see oli täna meile liiga kõva pähkel.

Me ei saanud sealt piisavalt palle kätte, vaid pigem tekitas see kaitsefaasis Belgia ründajatel suuri ruume, kus neil oli meeldiv liikuda. Teadsime seda küll ette, kuid otsustasime, et üritame ka ise rünnata. See on kindlasti kõva õppetund mulle treenerina.

Teisel poolajal tõmbasime kompaktsemaks, aga nagu näha oli, siis muutus asi veel hullemaks. Olime nii alla surutud, et sealt välja tulla oli keeruline. Kui ka väsimus tuli, siis muutus kiiruste vahe veel suuremaks. Hakkasime ka individuaalselt palju eksima ja hiljaks jääma. Tagantjärele ei laseks nii paljudel mängijatel üles survet tegema minna, et hoida jõudu ja kaitses kompaktsena. See oleks natuke päästnud. Samas alles oli probleem, et liiga palju kaitsemängijaid ja istuti liiga palju kaitses. Nüü võib öelda jah, et oleks äärepoolikud olnud kaitsvamad, oleks ehk mõne värava ära hoidnud, aga siis poleks jälle ründefaasis nii palju suutnud korraldada. Kindlasti on vaja rohkem kui üht-kaht ründavat mängijat väljakule, muidu pole võimalustki vastase värava alla jõuda."