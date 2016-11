Tundsid Sa mingit konkreetset põhjust, miks lagunemine toimus? Teist valikmängu järjest on juba esimesel minutil meie vastu nurgalöök, see on murettekitav situatsioon. Ma ei mäleta, kas Kreeka vastu oli meie pall, aga täna oli meie käes pall, mis tähendab, et vastasel peaks olema selline tunne, et võib midagi ohtlikku tulla. Aga oli hoopis vastupidi, see näitab meie valmisolekut selleks mänguks.

Ragnar, lasime endale kaheksa tükki taha, mis juhtus koondisega? Mul on väga raske sellisele küsimusele ühe lausega vastata. Mitte, et mul midagi ajakirjanduse vastu oleks, aga praeguses situatsioonis on väga raske adekvaatselt vastata küsimusele "mis juhtus?". Olime halvad, aga seda ei saa kuidagi ühe lausega kokku võtta. Ma ei tea... Kas proovime kuidagi teistmoodi?

Millest see teistkordne järjestikune kehv valmisolek tingitud võib olla? See on peas kinni. Kõik me oskame pikka palli lüüa, kui on rahulik situatsioon. Kui on veidi pingelisme, siis need pallid ei lenda enam väga kaugele.

Muidugi, kui pärast 25 minutit on kolm tükki taga, siis on mingil määral mäng mängitud. Okei, Henri värav andis mängule mingi imeväikse positiivse noodi, aga teisel poolajal jällegi lasta 25+ minutiga kolm tükki ära lüüa, seis on 6:1, siis ei olegi millestki rääkida.

See oli koondisele juba kolmas väga suur kaotus see aasta. Saame aru klassivahest ja et on olnud tugevad vastased, aga ajalugu on näidanud, et kui töötame ühtsena, siis on kõik võimalik. Kuidas siit edasi minna?

Kui päris aus olla, siis ma ei ütleks, et me pole üks tervik. Selles pole asi. Arvan, et rohkem mängijate peas kinni. Muidugi on klassivahe, aga mina olin üks halvemaid mängijaid täna, minu rikošetist tuli kaks väravat ja mind joosti ära.

Kuidas edasi? Võib-olla peame terve koondise välja vahetama, aga meil ei ole sellist luksust. Oleme kõik koos selle supi sees. Peame mingi lahenduse leidma ja koos välja tulema. Samamoodi oleme koos ka heade tulemustega. Me ei saa alla anda selles situatsioonis. Täna oli meie poolt väga palju taktikalisi vigu. Küsimus on, kas suudame õppida ja edasi liikuda või jäämegi samu vigu edasi tegema.

Eesti on väga palju kurbi inimesi, kes ei lootnud sellist õhtut. Mida Sa fännidele tahaksid öelda?

Muidugi, ma olen ise ka väga kurb, väga vihane ja väga pettunud. Nii enda kui kogu selle õhtu peale. Mul on väga kahju. Annan alati koondist esindades endast kõik, sest esindand Eesti riiki. Selline kaotus on väga raske, oled tervet Eestit ja fänne alt vedanud.

Kas mõnda vähem kogenud meest võisid hirmutada need suured nimed, kes Belgia eest väljakule sammusid?

Ma ei oska öelda, aga kui vaatad mängu algust, siis see on peas kinni, mitte jalgades. Võime 20 spirnti juurde panna enne mänu, nii et jalad keevad üle, aga kui peas ei liigu asjad nii nagu peaks, siis on raske.

Võib-olla oli liiga suur aukartus. Võõrsilmäng ka. Aga lihtsate asjadega peaks hakkama saama sellest hoolimata, et vastas on ühed maailma parimad. Vähemalt oma poole pealt peaks pika ette panema. Mingu see kas või üle jala 30 meetrit auti, mitte vastase rinna peale.

Martin arvas, et oli liiga optimistlik taktika.

Kui vaadata, et teisel poolajal kaitses istdues löödi meile samamoodi ära, siis on raske öelda. Oleme varasematel aastatel kaitstes saanud häid tulemusi, aga samamoodi on ka halvemini läinud.

Mis ma mäen, et peab olema, on see, et me neist asjadest õpiksime. Kõik mängijad peavad suutma pealuus läbi analüüsida, mis ta valesti tegi, et järgmine kord samu vigu ei teeks.