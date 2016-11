Reedest eilseni peeti jalgpalli MM-valiksarja Euroopa alagruppides neljas voor ning keskseks võib pidada Inglismaa ja Šotimaa duelli. Inglismaa võitis 3:0 ning katseajal olev peatreener Gareth Southgate tõstis tublisti oma aktsiaid täieõigusliku juhendaja lepingu saamiseks.

Pärast koondist ainult ühes mängus juhendanud Sam Allardyce’i skandaali septembri lõpus ametisse asunud Southgate teadis, et vajab põhjapoolse naabri vastu võitu. Samas pani inglaste võit omakorda šotlaste juhendaja Gordon Strachani ühe suurema surve alla, sest pärast avavoorus Malta üle saadud võitu on kolm järgmist mängu toonud ainult ühe hädise punkti (kodus viik Leeduga, võõrsil 0:3 allajäämine ka Slovakkiale) ja meeskond on langenud eelviimasele, viiendale kohale.

BBC hinnangul polnud inglaste esitus šotlaste just veenev, kuid oli enam kui piisav selge võidu saamiseks. Esimese poolaja keskel avas skoori Daniel Sturridge, pärast vaheaega lisasid veerand tunniga kaks kolli Adam Lallana ja Gary Cahill. Inglismaa sai ühe viigi kõrvale kolmanda võidu ja juhib F-alagrupis 10 punktiga.

Inglismaa koondise kapten Wayne Rooney toetas praegust juhendajat ja teatas, et too peaks saama alalise lepingu. „Ta on teinud kõik, mis võimalik ja olen kindel, et ta on parim valik. Minu silmis on ta esimesel stardikohal,“ ütles Rooney. Ka Cahill on Southgate’i-ajastuga rahul.