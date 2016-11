Eesti jalgpallikoondis sai pühapäeva õhtul Brüsselis toimunud MM-valikmängus Belgialt häbistava 1:8 kaotuse. Meie auvärava autor Henri Anier mõistagi pärast mängu tolle tabamuse üle rõõmustada ei suutnud.

"Värava üle on loomulikult hea meel, aga kahjuks varjutab selle kaheksa sisselastud väravat, seda on ilmselgelt palju," sõnas Anier noruspäi. "Loomulikult on mul kurb meel nagu ka teistel ja üldse kõigil, kes koondisega seotud."

Samas leidis ta, et koondis ei tohiks pead norgu lasta. "Vastas oli täiesti tippklass. Kui võtta ükskõik, mis positsioon või ka meeskondlikult... Täis top3, aga peame pea püsti hoidma ja uskuma, et suudame."

Anier lisas, et Belgia väravateni viisid meie meeste individuaalsed vead. "Vähemalt pooled saanuksime ära hoida. Mängijad peavad enda sisse vaatama. Kurb, kurb... Järgmise mänguni on viis-kuus kuud aega, peame oma mängu leidma."